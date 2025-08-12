„Nem akar kijönni” – őszintén mesélt megpróbáltatásairól a valóságshow-sztár

Hírlevél

VV Seherezádé izgatottan várja első gyermekének születését. A baba születésének kiírt időpontja már eltelt, így VV Seherezádé minden nap orvosi vizsgálatokon esik át, ha pedig az orvosok úgy döntenek, akkor akár be is indíthatják a szülést.
VV Seherezádé már túl van a kiírt dátumon, napokkal túlhordja első gyermekét, aki jelenleg 4,5 kilós – írja a Bors. 

Fotó: Facebook

VV Seherezádé, a ValóVilág 5. szériájának sztárja őszintén mesél arról, hogyan éli meg a várandósság utolsó, nehéz napjait, miközben izgatottan várja, hogy kisbabája világra jöjjön. 

A celeb kisbabája a vártnál tovább marad a pocakjában, amit a celeb próbál humorral kezelni. Seherezádé elmondta, hogy a kicsi a „mamahotelben” remekül érzi magát, ezért nem akar kijönni. 

Már naponta jár orvosi vizsgálatokra, ha pedig a szülés nem indul be magától a következő napokban, a kórházban megindítják, akár császármetszésre is szükség lehet, mert a baba már most 4,5 kilós, ami kihívás lehet a kismama számára. 

 

 

