„Nem akar kijönni” – őszintén mesélt megpróbáltatásairól a valóságshow-sztár

VV Seherezádé már túl van a kiírt dátumon, napokkal túlhordja első gyermekét, aki jelenleg 4,5 kilós – írja a Bors.

Nem akar jönni a baba, VV Seherezádé humorral próbálja kezelni a helyzetet

VV Seherezádé, a ValóVilág 5. szériájának sztárja őszintén mesél arról, hogyan éli meg a várandósság utolsó, nehéz napjait, miközben izgatottan várja, hogy kisbabája világra jöjjön.

A celeb kisbabája a vártnál tovább marad a pocakjában, amit a celeb próbál humorral kezelni. Seherezádé elmondta, hogy a kicsi a „mamahotelben” remekül érzi magát, ezért nem akar kijönni.

Már naponta jár orvosi vizsgálatokra, ha pedig a szülés nem indul be magától a következő napokban, a kórházban megindítják, akár császármetszésre is szükség lehet, mert a baba már most 4,5 kilós, ami kihívás lehet a kismama számára.