Magyar Péterrel ünnepelt az Európát tönkretevő Manfred Weber

Manfred Weber Magyar Péterrel ünnepli, hogy tönkreteszi Európát. Weber az újabb mandátumának egyéves évfordulóját ünnepli, és azt, hogy ő alakítja Európa jövőjét. Na, igen. Háború, ukránbarátság, szankciók, energiaválság, infláció, bevándorlás, gender. Ez Weber – írja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, hozzátéve, hogy Weber mindezt ünnepli a bábfigurájával, Magyar Péterrel.

Manfred Weber és Magyar Péter együtt ünnepelnek (Fotó: Teknős Miklós)

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a számlát mi fizetjük. Magyar Péternek üzenve pedig azt mondta, ezt nehéz lesz kimagyarázni, jövő áprilisban őt is el fogják zavarni. Később pedig kiépítenek egy olyan Európát, ahol az európai magyar emberek az elsők, nem az ukránok és a bevándorlók.

