Wolf Kati visszatér a Sztárban Sztár színpadára

Hosszabb hallgatás után újra reflektorfénybe lép Wolf Kati: a népszerű énekesnő visszatér a TV2 képernyőjére, méghozzá a csatorna ikonikus műsorának jubileumi évadában.

Wolf Kati újra színpadra lép

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

A Sztárban Sztár All Stars című különkiadásban korábbi évadok legemlékezetesebb versenyzői mérik össze tehetségüket – és köztük lesz a 2011-es Eurovízió magyar versenyzője is.

A sokoldalú Wolf Kati

A népszerű énekesnő már korábban is bizonyította sokoldalúságát és színpadi jelenlétét, így biztosan komoly kihívást jelent majd a többi versenyző számára. Wolf Kati most pedig újult lendülettel tér vissza a színpadra. A zsűriben olyan ismert nevek ülnek majd, mint Liptai Claudia, Hajós András, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András. A Sztárban Sztár All Stars ősszel kerül képernyőre a TV2 műsorán, és már most hatalmas az érdeklődés a rajongók körében.

Wolf Kati nyilatkozott is a Borsnak a visszatérésről.