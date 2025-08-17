Hírlevél

TV2

Wolf Kati visszatér a Sztárban Sztár színpadára

1 órája
Újra a reflektorfénybe lép a népszerű énekesnő, aki részt vesz a TV2 zenei műsorának jubileumi különkiadásában, a Sztárban Sztár All Stars évadában. A versenyben korábbi évadok legsikeresebb szereplői térnek vissza – így Wolf Kati is –, hogy ismét megméressék magukat.
TV2Sztárban sztár All StarsWolf Kati

Hosszabb hallgatás után újra reflektorfénybe lép Wolf Kati: a népszerű énekesnő visszatér a TV2 képernyőjére, méghozzá a csatorna ikonikus műsorának jubileumi évadában.

Budapest, 2025. június 28. Wolf Kati énekes a Budapest Büszkeség rendezvényen (eredetileg Budapest Pride felvonulás) a Műszaki Egyetem előtt 2025. június 28-án.MTI/Koszticsák Szilárd
Wolf Kati újra színpadra lép
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

A Sztárban Sztár All Stars című különkiadásban korábbi évadok legemlékezetesebb versenyzői mérik össze tehetségüket – és köztük lesz a 2011-es Eurovízió magyar versenyzője is.

A sokoldalú Wolf Kati

A népszerű énekesnő már korábban is bizonyította sokoldalúságát és színpadi jelenlétét, így biztosan komoly kihívást jelent majd a többi versenyző számára. Wolf Kati most pedig újult lendülettel tér vissza a színpadra. A zsűriben olyan ismert nevek ülnek majd, mint Liptai Claudia, Hajós András, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András. A Sztárban Sztár All Stars ősszel kerül képernyőre a TV2 műsorán, és már most hatalmas az érdeklődés a rajongók körében.

 

Wolf Kati nyilatkozott is a Borsnak a visszatérésről.

 

