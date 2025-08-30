Zacher Gábor szerint van nagyobb veszély a drogoknál

A népszerű toxikológus Zacher Gábor hangsúlyozta: szerinte nem létezik könnyű- vagy keménydrog, csak kábítószer van. Ugyanakkor rávilágított arra is, hogy Magyarországon óvatos becslések szerint közel 900 ezer alkoholbeteg él, miközben mindössze 25 ezer kábítószerfüggőről beszélhetünk.

Zacher Gábor Zalaegerszegen beszélt drogokról és alkoholról – szerinte az alkoholizmus nagyobb baj, mint hinnénk.

Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: Zalai Hírlap

Zacher Gábor üzenete a fiataloknak

A közönség soraiban főként fiatalok ültek, sokan babzsákon vagy a színpad mögött is csak azért, hogy hallják a szavait. Zacher Gábor nem kertelt: a marihuána legalizálását is hibás döntésnek tartja, mivel nem lehet pontosan megjósolni, hogy az adott emberre milyen hatást gyakorol – írja a Zaol cikke.

„Ha körbenézünk a saját környezetünkben, biztosan találunk valakit, akit az alkohol problémája érint. Ez társadalmilag sokkal nagyobb baj, mint amennyit beszélünk róla” – fogalmazott a doktor, aki közvetlen stílusával és tapasztalataival hamar megnyerte a hallgatóságot.