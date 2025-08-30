Zacher Gábor szerint van nagyobb veszély a drogoknál

A népszerű toxikológus Zacher Gábor hangsúlyozta: szerinte nem létezik könnyű- vagy keménydrog, csak kábítószer van. Ugyanakkor rávilágított arra is, hogy Magyarországon óvatos becslések szerint közel 900 ezer alkoholbeteg él, miközben mindössze 25 ezer kábítószerfüggőről beszélhetünk.
A közönség soraiban főként fiatalok ültek, sokan babzsákon vagy a színpad mögött is csak azért, hogy hallják a szavait. Zacher Gábor nem kertelt: a marihuána legalizálását is hibás döntésnek tartja, mivel nem lehet pontosan megjósolni, hogy az adott emberre milyen hatást gyakorol – írja a Zaol cikke.
„Ha körbenézünk a saját környezetünkben, biztosan találunk valakit, akit az alkohol problémája érint. Ez társadalmilag sokkal nagyobb baj, mint amennyit beszélünk róla” – fogalmazott a doktor, aki közvetlen stílusával és tapasztalataival hamar megnyerte a hallgatóságot.