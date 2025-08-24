Ez a fenyegetés változtatta meg Zalatnay Cini életét

Zalatnay Cini életének egyik legnagyobb elszalasztott lehetősége volt, amikor Londonban James Bond-szerepet kínáltak neki, de egy fenyegetés miatt nemet kellett mondania – írja a Bors.

Egy kelet-európai akcentussal beszélő, énekelni tudó lányt kerestek a készülő James Bond-filmhez, a Csak kétszer élsz című epizódhoz, melyben a legendás Sean Connery volt a főszereplő. A menedzsment szerződést tett elé, amely tíz nap forgatásról szólt, napi kétezer font gázsival.

Az énekesnő elmondta:

Gyakorlatilag alig akartam hinni a szememnek, hiszen az mai árfolyamon is rengeteg pénz, hát még akkoriban.” Ám a lehetőség hamar rémálommá vált. A magyar nagykövetségre berendelték, ahol világossá tették számára: „Szó sem lehet arról, hogy elvállaljam a szerepet, hiszen a James Bond-filmek ellenségként mutatják be a kommunizmust

– mesélte a Borsnak adott interjúban Zalatnay Cini.

Zalatnay Sarolta elárulta, hogy ekkor megfenyegették.

Kijelentették, hogy ha mégis aláírom a szerződést, kiutasítanak Magyarországról és soha többé nem térhetek haza, vagyis nem láthatom az édesanyámat.

Így esett, hogy a magyar sztár, akit a londoni sajtó a „kommunizmus vörös csillagaként” ünnepelt, soha nem próbálhatta ki magát a világ egyik legismertebb kémfilmjében. A James Bond-szerep örökre az egyik legnagyobb elszalasztott lehetőségként maradt az életében.