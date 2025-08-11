Hírlevél

Zamárdi

Okkal nevezik Zamárdit a Balaton szívének, idén is bizonyított

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Zamárdi idén is bizonyította, miért hívják a Balaton szívének. Zamárdi szabadstrandján szombaton délután közel hétszáz fürdőző fogta meg egymás kezét, és így alkottak meg egy hatalmas, szív alakú formációt a vízben mindössze 15 perc alatt. Ez a hagyományos Balatoni Játszadalom program része, amelyet már 22 éve minden nyáron megrendeznek a térségben.
Zamárdinyári programközösségi élményBalaton

A rendezvény idén a kiengesztelődés jegyében zajlott, egy olyan üzenettel, amely a családi, települési és nemzetközi békesség fontosságára hívja fel a figyelmet. Zamárdi nem véletlenül viseli a „Balaton szíve” becenevet: földrajzi elhelyezkedése és vendégszeretete révén a tó egyik legkedveltebb üdülőhelye.

Zamárdi
Közel 700 ember alkotja meg a Balaton szívét Zamárdiban. Fotó: Sonline / Döme Tamás

Zamárdi és a Balaton szíve

A Sonline információi szeritn a Balatoni Játszadalom nem csupán látványos esemény, hanem a közösségépítés fontos pillére is Zamárdiban. Az elmúlt két évtized során a program a helyiek és a turisták kedvence lett, akik évről évre visszatérnek, hogy együtt vegyenek részt a szív megformálásában. 

 

