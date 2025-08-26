Zártkerti ingatlanja van? Ezzel a trükkel sokkal könnyebb lesz eladni

Nyár elején módosultak az ingatlannyilvántartási szabályok, amelyek most komoly könnyítést jelentenek a zártkerti ingatlanok tulajdonosai számára. Az új szabályok szerint egyes önkormányzatok lehetővé tehetik, hogy a korábban kizárólag mezőgazdasági művelésre nyilvántartott telkek – például nyaralók, hétvégi házak vagy szerszámoskamrák – „művelés alól kivett” státuszt kapjanak – tájékoztat a Teol.

Jelentős könnyítés jön a zártkerti ingatlan adás-vételnél

Fotó: Unsplash

Korábban a zártkerti ingatlanok jogilag külterületi egységeknek számítottak, mezőgazdasági művelés alá tartozó telkek voltak, és az ezeken található épületeket gyakran gazdasági épületként jegyezték be.

Emiatt sok tulajdonos nem vehetett fel lakáshitelt, nem élhetett a családtámogatásokkal, és az ingatlan értékesítése is szigorú földforgalmi szabályokhoz kötött volt.

A júliusi törvénymódosítás azonban lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonos kérhesse az ingatlan művelési ág alól való kivonását, amennyiben az adott önkormányzat rendeletben engedélyezi az átminősítést. Ez gyorsabbá teheti az adásvételt, növelheti a hitelképességet, és megszüntetheti a korábbi földforgalmi bonyodalmakat. Ráadásul a művelés alól kivonás nem minősül „más célú hasznosításnak”, így például nem kell földvédelmi járulékot fizetni.