Zártkerti ingatlanja van? Ezzel a trükkel sokkal könnyebb lesz eladni

Nyár elején módosultak az ingatlannyilvántartási szabályok, amelyek most komoly könnyítést jelentenek a zártkerti ingatlanok tulajdonosai számára. Az új szabályok szerint egyes önkormányzatok lehetővé tehetik, hogy a korábban kizárólag mezőgazdasági művelésre nyilvántartott telkek – például nyaralók, hétvégi házak vagy szerszámoskamrák – „művelés alól kivett” státuszt kapjanak – tájékoztat a Teol.
Emiatt sok tulajdonos nem vehetett fel lakáshitelt, nem élhetett a családtámogatásokkal, és az ingatlan értékesítése is szigorú földforgalmi szabályokhoz kötött volt.
A júliusi törvénymódosítás azonban lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonos kérhesse az ingatlan művelési ág alól való kivonását, amennyiben az adott önkormányzat rendeletben engedélyezi az átminősítést. Ez gyorsabbá teheti az adásvételt, növelheti a hitelképességet, és megszüntetheti a korábbi földforgalmi bonyodalmakat. Ráadásul a művelés alól kivonás nem minősül „más célú hasznosításnak”, így például nem kell földvédelmi járulékot fizetni.