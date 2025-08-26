Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelem! Ez a nagybank hamarosan megszünteti a bankkártyáját

zártkerti

Zártkerti ingatlanja van? Ezzel a trükkel sokkal könnyebb lesz eladni

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyár elején jelentős változások léptek életbe az ingatlannyilvántartásban, amelyek sok tulajdonos számára megkönnyítik a zártkerti ingatlan kezelését. A művelés alól való kivonás mostantól lehetővé válik bizonyos önkormányzatok területén, ami jelentősen egyszerűsíti az eladást és a vételt egyaránt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zártkertiházingatlanpiactulajdonos

Nyár elején módosultak az ingatlannyilvántartási szabályok, amelyek most komoly könnyítést jelentenek a zártkerti ingatlanok tulajdonosai számára. Az új szabályok szerint egyes önkormányzatok lehetővé tehetik, hogy a korábban kizárólag mezőgazdasági művelésre nyilvántartott telkek – például nyaralók, hétvégi házak vagy szerszámoskamrák – „művelés alól kivett” státuszt kapjanak – tájékoztat a Teol

Nyár elején módosultak az ingatlannyilvántartási szabályok, amelyek most komoly könnyítést jelentenek a zártkerti ingatlanok tulajdonosai számára.
Jelentős könnyítés jön a zártkerti ingatlan adás-vételnél
Fotó: Unsplash

Korábban a zártkerti ingatlanok jogilag külterületi egységeknek számítottak, mezőgazdasági művelés alá tartozó telkek voltak, és az ezeken található épületeket gyakran gazdasági épületként jegyezték be. 

Emiatt sok tulajdonos nem vehetett fel lakáshitelt, nem élhetett a családtámogatásokkal, és az ingatlan értékesítése is szigorú földforgalmi szabályokhoz kötött volt. 

A júliusi törvénymódosítás azonban lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonos kérhesse az ingatlan művelési ág alól való kivonását, amennyiben az adott önkormányzat rendeletben engedélyezi az átminősítést. Ez gyorsabbá teheti az adásvételt, növelheti a hitelképességet, és megszüntetheti a korábbi földforgalmi bonyodalmakat. Ráadásul a művelés alól kivonás nem minősül „más célú hasznosításnak”, így például nem kell földvédelmi járulékot fizetni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!