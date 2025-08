Ma sem ússzuk meg zivatarok nélkül, mutatjuk, hol csaphatnak le

Hétfőn nyugaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, míg keleten többfelé erőteljesebbé válik a felhőképződés - ezzel együtt általában arrafelé is több órára előbújik a nap. Főként a Dunától keletre várható elszórtan zápor, zivatar, lokálisan akár jelentős mennyiségű csapadék is előfordulhat. Az északias szelet nagyobb területen élénk, főként Észak-Dunántúlon helyenként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A csúcsértékek hétfőn 23 és 30 Celsius fok között várhatók, a Dél-Alföldön mérhetők a magasabb értékek.