Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
pénz

Elképesztő, mennyit érhet egy ritka 200 forintos

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy apró érme akár nagy értéket is rejthet. A gyűjtők most éppen egy különleges 200 forintos után kutatnak, amely a névértékénél jóval többet érhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pénzkincsritkakülönleges

Egy különleges küllemű 200 forintos tartja lázban a netező közönséget, amelynek értéke a numizmatikában akár a sokszorosa is lehet a névértékének. A gyűjtők számára nemcsak az ép, de a sérült, kis példányszámban készült pénzek is hatalmas jelentőséggel bírnak – ezekre vadásznak nap mint nap - írja a SON.

Ritka 200 forintos érme, úgynevezett hosszú vízvonalas verdehibás változat, amelyből mindössze 1200 darabot vertek.
Ritka 200 forintos érme, úgynevezett hosszú vízvonalas verdehibás változat, amelyből mindössze 1200 darabot vertek. Fotó: Vladimir Wrangel / Shutterstock

200 forintos érme, amely vagyonokat érhet

A 2009-ben kiadott 200 forintos pénzérmék között bukkant fel az úgynevezett hosszú vízvonalas érme. Ennek különlegessége, hogy a rajta látható harmadik hullám egybefüggő, miközben a normál változatban két különálló minta látható.

A jelenlegi ismeretek szerint mindössze körülbelül 1200 darab készült ezzel a verdehibával. A TikTokon működő g72numizmatika csatorna szerint több példány még mindig forgalomban van, így akár otthon a pénztárcája mélyén is lapulhat egy.

@g72numizmatika Zöld papír 200-as! Neked is van félretéve?? Viszont van közte ami aranyat ér!! Tudtad???? Nézd meg a videót most! Egy megosztást megér!😁 #forint #pénz #retro #magyartiktokker #magyartiktok #numismatik #magyartiktok🇭🇺 #magyarorszag🇭🇺 #coin #numizmatika #magyarorszag #tiktokmagyarország #magyartiktokker ♬ O Multiverso - Leonardo Travensoli

Ez a ritkaság valódi kincs lehet a numizmatikával foglalkozók számára, akik a megszerezhető példányokért hajlandóak a névérték sokszorosát is kifizetni.

Vagy esetleg ha esetleg 100 forintost találna csak akkor az is érhet milliókat itt tudja megnézni hogy hogyan kell kinéznie.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!