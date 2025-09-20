Elképesztő, mennyit érhet egy ritka 200 forintos

Egy különleges küllemű 200 forintos tartja lázban a netező közönséget, amelynek értéke a numizmatikában akár a sokszorosa is lehet a névértékének. A gyűjtők számára nemcsak az ép, de a sérült, kis példányszámban készült pénzek is hatalmas jelentőséggel bírnak – ezekre vadásznak nap mint nap - írja a SON.

Ritka 200 forintos érme, úgynevezett hosszú vízvonalas verdehibás változat, amelyből mindössze 1200 darabot vertek. Fotó: Vladimir Wrangel / Shutterstock

200 forintos érme, amely vagyonokat érhet

A 2009-ben kiadott 200 forintos pénzérmék között bukkant fel az úgynevezett hosszú vízvonalas érme. Ennek különlegessége, hogy a rajta látható harmadik hullám egybefüggő, miközben a normál változatban két különálló minta látható.

A jelenlegi ismeretek szerint mindössze körülbelül 1200 darab készült ezzel a verdehibával. A TikTokon működő g72numizmatika csatorna szerint több példány még mindig forgalomban van, így akár otthon a pénztárcája mélyén is lapulhat egy.

Ez a ritkaság valódi kincs lehet a numizmatikával foglalkozók számára, akik a megszerezhető példányokért hajlandóak a névérték sokszorosát is kifizetni.

