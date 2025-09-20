A gyerek számítson

Aztán elnémul a hangszóró, lehullanak a színes szalagok, ott marad a gyerek a csendben, a szürke hétköznapokban. Az otthoni konyhaasztal mellett, az iskola udvarán, a tanterem hátsó padjában. Ott, ahol türelmet kér, figyelmet, ahol kapaszkodna belénk – és ahol mi, felnőttek, sokszor elengedjük a kezét. Egy odavetett „most nincs időm” olykor könnyebb, mint szembenézni azzal, hogy rajtunk múlik, mit visz magával belőlünk. Hiszen mi vagyunk a minta: mi szabályozzuk vagy épp nem szabályozzuk az indulatainkat, mi tanulunk vagy nem tanulunk meg reflektálni önmagunkra.

Sokan mondják: „nekünk sem adta meg senki, mi sem kaptuk meg gyerekként.” És valóban: mindannyiunkban ott van egy gyerek, akit magunknak kellett felnevelni. Ez pedig pont olyan igazságtalan, mint amilyennek hangzik.

Az első tükör, amiben megláttuk magunkat, a szüleink arca volt. Ha az a tükör torz volt, ha nem a valóságunkat mutatta vissza, hanem egy elferdített képet, csak a rosszat, a hibát, a várakozást, amik lehetnénk, de nem vagyunk, akkor nehéz később egy másik tükörben felismerni magunkat. Azok a részeink, amelyek "jók", szépek, elegek, egyszerűen csak hamisnak tűnhetnek.

Megszokjuk a torzképet, és kapaszkodunk is belé, bármennyire fáj. Ezt a képet átformálni kemény munka: bátorság kell hozzá, és kitartás. Nem lehetetlen, de biztosan nehéz és fájdalmas, éppen ezért sokan nem is vállalkoznak rá. Hány embertől hallani: „Bármit megtennék a gyerekemért” - de ez valójában nem igaz, ezt a munkát, a tükörbenézést azért már nem vállalnák.

Pedig ha valakiért, akkor a gyerekért érdemes tükörbe nézni. Kimondani a hibáinkat, elismerni a hiányainkat, szembenézni a következményekkel.

Ez a felelősség pedig nemcsak a család falai között él. Ugyanúgy ott van az iskolában, az óvodában, és ott van a közéletben is. Mert a gyerekeknek számítaniuk kellene – nemcsak akkor, ha kényelmes, ha belefér a politikai narratívába, ha a „megfelelő” szülő gyereke. Számítaniuk kellene akkor is, ha egy áldozat épp annak a szülőnek a gyereke, akit éppen hangosan gyűlölnek. Mégis milyen világ az, ahol egy gyerek melletti kiállás attól függ, ki az apja vagy az anyja? Milyen világ az, ahol egyik nap zászlókat lengetünk a gyerekek jogaiért, másnap pedig mentegetjük a bántalmazókat, csak mert ellenszenvet érzünk a szülő iránt? Milyen világ az, ahol a gyűlölet megelőzi a gyerek védelmét?