Rendkívüli

Megnevezték Charlie Kirk gyilkosát

Politikai Hobbista

A Hobbista-nézők ismerik a legjobban a világot – Politikai Hobbista

20 perce
Olvasási idő: 2 perc
Mi történik odalenn délen??? A Hobbista-nézők többet tudnak meg másoknál...
Politikai HobbistaBakonyi Péterország

A Politikai Hobbista rendszeres nézői megszokhatták, hogy mindig jobban ismerik, értik a világot, mint a szomszéd, a kolléga, az évfolyamtárs vagy a másik anyuka a játszótérről… és ez ezen a héten sincs másként.

Bár kicsit messze van, de Ausztrália sokat szerepelt az elmúlt hetekben a műsorban, a palesztinpárti tüntetések és a kereszténység nevében zajló ellentüntetések kapcsán.

Bakonyi Péter 4 éven át volt főkonzul Melbourne-ben, így nagyon jól ismeri az országot. 40 perc kevés is volt, annyi érdekes sztorija van…
A videóra kattintva mindenki megnézheti és meghallgathatja ezeket.

 

