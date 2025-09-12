A Hobbista-nézők ismerik a legjobban a világot – Politikai Hobbista

A Politikai Hobbista rendszeres nézői megszokhatták, hogy mindig jobban ismerik, értik a világot, mint a szomszéd, a kolléga, az évfolyamtárs vagy a másik anyuka a játszótérről… és ez ezen a héten sincs másként.

Bár kicsit messze van, de Ausztrália sokat szerepelt az elmúlt hetekben a műsorban, a palesztinpárti tüntetések és a kereszténység nevében zajló ellentüntetések kapcsán.

Bakonyi Péter 4 éven át volt főkonzul Melbourne-ben, így nagyon jól ismeri az országot. 40 perc kevés is volt, annyi érdekes sztorija van…

A videóra kattintva mindenki megnézheti és meghallgathatja ezeket.