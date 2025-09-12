Látványos képek: így zajlik a legösszetettebb magyarországi katonai művelet

Mi történik az Az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlaton?

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatról elmondta, hogy összhaderőnemi, tehát a Magyar Honvédség teljes spektrumában minden haderőnem érintett, amelyek közösen hajtják végre a mozzanatokat, mindezt összkormányzati keretek között, a civil közigazgatás és védelmi igazgatás szervezeteivel és szakembereivel együtt az ország védelme érdekében.

Böröndi Gábor újságírói kérdésre felidézte, hogy a magyar kormány 2016-ban hirdette meg a Zrínyi 2026 programot, amelynek keretében a Magyar Honvédség átalakítása, átalakulása folyamatban van, de már látványos eredményei vannak a megújulásnak - fogalmazott. Mint mondta:

megvan a Gripen-flottánk, és itt van Európa legmodernebb helikopterflottája, a Lynx a legmodernebb harcjármű, amit Zalaegerszegen gyártanak, a Leopard A7+ pedig a legmodernebb harckocsi, ami Európában most elérhető"

A Magyar Honvédség erejét azonban a katonák felszerelése, motiváltsága és kiképzettsége adja - húzta alá.

A dunai deszantátkelés a szeptember 1-jén kezdődött gyakorlat egyik mozzanata volt, amelyet az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárral és a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoporttal közösen hajtott végre Fajsz és Dombori között.

A gyakorlat során az átkelést megelőző imitált dróntámadást az MH Bornemissza Gergely, II. Felderítő Ezred drónpuskás katonája hárította el, majd gondoskodni kellett egy sérült jármű elszállításáról, és a benne utazók egészségügyi ellátásáról.

A folyami átkelés során egyrészt harcjárműveket szállították át kompelemekre helyezve, másrészt a harcjárművek kezelő személyzetét és a deszant állományt vitték át PTSZ lánctalpas úszó szállítójárművekkel. A műszaki ezred képességét bemutató deszant átkelőhely telepítése és üzemeltetése légi támogatást is kapott az MH Kiss József 86. Helikopterdandártól, de volt hadihajós és felderítős biztosítás is.

Az Origo korábban beszámolt róla, hogy a hadgyakorlat miatt katonai konvojok vonulnak az utakon.