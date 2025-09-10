Életüket adták Sopronért, ma is őket ünnepli a város

Az 1921-es ágfalvi csata és az ágfalvi hősök története több mint katonai győzelem. Ennek az ütközetnek köszönhető, hogy Sopron és környéke népszavazással dönthetett hovatartozásáról – hangzott el a Soproni Egyetem ünnepségén. 2025. szeptember 8-án az intézmény hagyományőrző szervezetei, oktatók és hallgatók együtt idézték fel a 104 évvel ezelőtt történt eseményeket.

A Soproni Egyetem falai között ismét fellobbant az emlékezés lángja az 1921-es ágfalvi csata hőseire. Az ágfalvi hősök bátorsága nélkül ma talán más lenne Sopron és környékének sorsa

A felkelők két egyetemista hősi halottjának Machatsek Gyula erdőmérnök hallgatónak és Szechányi Elemér bányamérnök hallgatónak emlékére minden évben szeptember 8-án meggyullad az „Őrtüzek” lángja a soproni Botanikus Kertben.

Az ágfalvi hősök az életüket adták a városért

„Az ágfalvi hősök megtették a magukét. Ők a legnagyobb áldozatot hozták: az életüket adták, hogy Sopron magyar maradhasson. Nekünk nem kell életünket adnunk, de kötelességünk, hogy méltó örökösei legyünk annak a bátorságnak és hűségnek, amit ők mutattak” – mondta az ünnepség diák szónoka.

„Az utókor kötelessége, a mindenkori emlékezés. Véssük jól szívünkbe, a hősök életáldozatából fakadt a boldog magyar jövendő” – emlékeztetett Dr. Sarkady Sándor. Az egyetem tudományos kutatója az ágfalvi csatához vezető történelmi eseményeket és a szeptemberi napok történéseit is ismertette beszédében.

A Soproni Egyetem minden hagyományőrző szervezete és a karok képviselői is megkoszorúzták az „Őrtüzek” obeliszket. A mai hallgatóság az erdész és bányász himnuszok eléneklésével tisztelgett az egykori diákok emléke előtt.

2025. szeptember 8-án Sopron városának ünnepségén Dr. Sarkady Sándor, tudományos kutató és Dr. Kovács Gábor, rektorhelyettes képviselte a Soproni Egyetemet a hallgatókkal együtt.