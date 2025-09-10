Brutális árzuhanás szeptemberben: itt a nagy akciólista!

A nagy üzletláncok szeptember 11. és 17. között újabb akciókkal várják a vásárlókat. Az akciók során számos alapvető élelmiszer és népszerű termék is kedvezményes áron kapható, így a tudatos bevásárlás most különösen sok megtakarítást hozhat. Összegyűjtöttük a legfontosabb akciókat üzletláncok szerint, hogy könnyebb legyen eligazodni az aktuális kínálatban.
A Pennyben most igazán kedvező árakon vásárolhatunk: a Nádudvari zsírszegény joghurt 350 g mindössze 196 Ft, a zöldségeskert gyorsfagyasztott zöldségleves alap 450 g 329 Ft, valamint az Újházi egész tyúk belsőségek nélkül csupán 699 Ft/kg. Emellett a háztartási csomag is megéri: a Cocolino öblítő 1,7 l és Domestos fertőtlenítő 750 ml most együtt mindössze 1999 Ft.
A Tescóban szintén több akció várható: a füstölt-főtt császárszalonna 10 dkg csak 239 Ft, míg az egészséges nassolnivalók közül az áfonya mindössze 489 Ft/csomag.
Az Aldinál ezen a héten különleges ruházati kiárusítás várja a vásárlókat, ahol napról napra egyre olcsóbban juthatnak hozzá a megmaradt darabokhoz. Csütörtökön még 1000 Ft-ért, pénteken már 800 Ft-ért, szombaton 600 Ft-ért, vasárnap pedig mindössze 400 Ft-ért kínálják a ruhákat. A következő hét elején tovább folytatódik az árzuhanás: hétfőn 200 Ft, kedden 100 Ft, szerdán pedig szinte jelképes összegért, mindössze 5 Ft-ért lehet válogatni a kínálatból.
