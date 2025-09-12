ALDI-akció: tömegek rohanták meg az üzleteket, ölték egymást a ruhákért – ez még csak a kezdet

Az ALDI legutóbbi ruházati akciója már az első napján rendkívül nagy érdeklődést váltott ki a vásárlók körében. A boltlánc közlése szerint közel 290 ezer darab ruházati termék kelt el a meghirdetett leárazás kezdőnapján. A kínálat több mint fele – körülbelül 400 ezer darab – ugyanakkor továbbra is elérhető az üzletekben, amelyekben az árak fokozatosan csökkennek a hét folyamán.

Az ALDI ruházati termékeket kínáltak leárazva

Fotó: Aldi

A leárazás csaknem 700 különböző terméket érintett, az egységár pedig a nyitónapon ezer forint volt.

Az akció részeként minden nap olcsóbban kínálják az árucikkeket: ma például már 800 forintért, a zárónapon pedig mindössze 5 forintért lehet hozzájutni a készleten maradt darabokhoz.

ALDI vásárlói élmények az üzletekből

Az ország több pontjáról érkeztek beszámolók az első nap tapasztalatairól. Volt, aki így írt:

Szegeden köszönjük a lehetőséget. Sok jó dolgot tudtam vásárolni .

Egy másik vásárló arról számolt be, hogy a káposztásmegyeri ALDI-ban

nekünk jó tapasztalatunk volt, sikerült több jó ruhát venni a férjemnek, magamnak és a gyereknek is.

Másutt már feszültebb volt a hangulat. Egy bejegyzés szerint a Kondorosi úti áruházban „ölték egymást az emberek érte” – a hozzászólás túlzó megfogalmazás, de jól jelzi, hogy mekkora roham indult az akciós árukért.

Változó nyitvatartás vasárnaponként

Az akció mellett az áruházlánc a nyitvatartási rendjét is módosítja.

A vásárlói igényekre hivatkozva szeptember közepétől minden vasárnap reggel hétkor nyitnak a boltok, ami egy órával korábbi kezdést jelent az eddigiekhez képest.

Az üzletek országosan egységesen este hétig tartanak majd nyitva.

Az áruházlánc közlése szerint a változtatás nem érinti az árukínálatot: a friss termékek, például a zöldségek, gyümölcsök és húsok vasárnap is elérhetők lesznek, és a pékségek kínálata is rendelkezésre áll a korábbi nyitás időpontjára.