Már szeptemberben megváltozik az Aldi nyitvatartása!

A hétvégi vásárlások könnyebbé válnak. Az Aldi nyitvatartása vasárnaponként reggel 7 órától biztosítja a friss árukínálatot.
Az Aldi nyitvatartása hamarosan megváltozik: az üzletlánc szeptember közepétől vasárnaponként már reggel 7 órakor kinyit, és este 19 óráig várja a vásárlókat. A cég közlése szerint a döntést a vásárlók visszajelzései alapján hozták meg, akik szeretnének még a hétvégi programok vagy a munkakezdés előtt bevásárolni - írja a Világgazdaság.

Vasárnap reggel 7-től este 7-ig tart az Aldi nyitvatartása országszerte.
Fotó: Unsplash

Az Aldi nyitvatartása változik, a minőség marad

Az Aldi hangsúlyozta, hogy a vasárnapi korábbi nyitás mellett is biztosítják a megszokott friss árukínálatot. A központi raktárból minden boltba érkezik zöldség, gyümölcs és igény szerint friss hús, emellett a látványpékségek első sütése is elkészül a nyitás idejére.

Az új rend szerint az Aldi vasárnap országszerte egységesen 7:00 és 19:00 óra között tart nyitva, így a vásárlók mindenhol ugyanarra számíthatnak.

 

 

