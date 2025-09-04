Már szeptemberben megváltozik az Aldi nyitvatartása!

Az Aldi nyitvatartása hamarosan megváltozik: az üzletlánc szeptember közepétől vasárnaponként már reggel 7 órakor kinyit, és este 19 óráig várja a vásárlókat. A cég közlése szerint a döntést a vásárlók visszajelzései alapján hozták meg, akik szeretnének még a hétvégi programok vagy a munkakezdés előtt bevásárolni - írja a Világgazdaság.

Az Aldi nyitvatartása változik, a minőség marad

Az Aldi hangsúlyozta, hogy a vasárnapi korábbi nyitás mellett is biztosítják a megszokott friss árukínálatot. A központi raktárból minden boltba érkezik zöldség, gyümölcs és igény szerint friss hús, emellett a látványpékségek első sütése is elkészül a nyitás idejére.