Rendkívüli

Megrázó részletek láttak napvilágot Kaszás Nikolett halálának körülményeiről

alkoholszonda

Nem is ivott, mégis pozitív lett a szonda – mutatjuk, mi történt

Meglepődött az a sofőr, akit a szekszárdi szüreti napok idején ittas vezetésen értek, noha nem is fogyasztott alkoholt. Az alkoholszonda olykor tévesen is pozitív jelzést mutathat.
alkoholszondaeredményeSzekszárd

Bár sokan azt gondolják, hogy az alkoholszonda csak az ittas sofőröket leplezi le, valójában több hétköznapi helyzet is előidézhet téves, pozitív jelzést – írja a teol.hu.  Tolnában járt porul egy autós,  aki maga nem is ivott alkoholt, hanem közvetlen környezetének hatása vezetett a megtévesztő eredményhez. 

Az alkoholszonda sem hoz mindig jó eredményt – Fotó: Michal Fludra / NurPhoto
Az alkoholszonda sem hoz mindig jó eredményt – Fotó: Michal Fludra / NurPhoto

Ilyen esetekben adhat hamis pozitív értéket az alkoholszonda

Ahogy Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: a Szekszárdi Szüreti Napok idején kollégái egy autóst állítottak meg, akinél elsőre pozitív értéket mutatott az alkoholszonda, a sofőr ugyanakkor váltig állította, hogy nem fogyasztott alkoholt. Kiderült, hogy a sofőr igazat mondott, mindössze az utasai fogyasztottak helyi borokat. Tíz perccel később a helyszínen megismételt szondáztatás már negatív eredményt hozott.

Szakértők szerint azonban nemcsak az „alkoholos környezet” okozhat megtévesztő eredményt, hanem bizonyos szájvizek és gyógyszerek, erjesztett ételek és italok, de még a dohányzás vagy a fertőtlenítők használata is befolyásolhatja a szonda érzékenységét. Ritkább esetekben cukorbetegség vagy gyomorproblémák is eredményezhetnek olyan értékeket, amelyek rövid időre alkoholfogyasztásnak tűnhetnek.

A rendőrség által használt hitelesített, úgynevezett bizonyító erejű alkoholszondák sokkal pontosabbak a helyszíni előszűrőknél. Ha az első fújás pozitív, a protokoll szerint mindig van újrafújás, és szükség esetén további vizsgálat is történik, akár vérvétellel.

A közelmúltban arról írt az Origo, Siófokon egy autós annyira részeg volt, hogy két kézzel kellett kapaszkodnia a kocsiba

 

 

