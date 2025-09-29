Nem is ivott, mégis pozitív lett a szonda – mutatjuk, mi történt

Bár sokan azt gondolják, hogy az alkoholszonda csak az ittas sofőröket leplezi le, valójában több hétköznapi helyzet is előidézhet téves, pozitív jelzést – írja a teol.hu. Tolnában járt porul egy autós, aki maga nem is ivott alkoholt, hanem közvetlen környezetének hatása vezetett a megtévesztő eredményhez.

Az alkoholszonda sem hoz mindig jó eredményt – Fotó: Michal Fludra / NurPhoto

Ilyen esetekben adhat hamis pozitív értéket az alkoholszonda

Ahogy Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: a Szekszárdi Szüreti Napok idején kollégái egy autóst állítottak meg, akinél elsőre pozitív értéket mutatott az alkoholszonda, a sofőr ugyanakkor váltig állította, hogy nem fogyasztott alkoholt. Kiderült, hogy a sofőr igazat mondott, mindössze az utasai fogyasztottak helyi borokat. Tíz perccel később a helyszínen megismételt szondáztatás már negatív eredményt hozott.

Szakértők szerint azonban nemcsak az „alkoholos környezet” okozhat megtévesztő eredményt, hanem bizonyos szájvizek és gyógyszerek, erjesztett ételek és italok, de még a dohányzás vagy a fertőtlenítők használata is befolyásolhatja a szonda érzékenységét. Ritkább esetekben cukorbetegség vagy gyomorproblémák is eredményezhetnek olyan értékeket, amelyek rövid időre alkoholfogyasztásnak tűnhetnek.

A rendőrség által használt hitelesített, úgynevezett bizonyító erejű alkoholszondák sokkal pontosabbak a helyszíni előszűrőknél. Ha az első fújás pozitív, a protokoll szerint mindig van újrafújás, és szükség esetén további vizsgálat is történik, akár vérvétellel.

A közelmúltban arról írt az Origo, Siófokon egy autós annyira részeg volt, hogy két kézzel kellett kapaszkodnia a kocsiba.