Elfeledett csodaszer, amely rengeteg egészségügyi bajra megoldás lehet

Az almaecet almabor erjesztésével készül, íze friss és gyümölcsös. Amellett, hogy a gasztronómiában igencsak elterjedt a használata, több egészségügyi probléma megoldásában is segíthet – olvasható a Focus Online összeállításában.

Az almaecet jótékony hatásokkal bír – Fotó: Shutterstock

Öt dolog, amiben az almaecet segíthet

1. Javítja az emésztést és csökkenti a gyomorégést

Az almaecet serkenti a nyál, a gyomorsav és az emésztőnedvek termelődését. Ennek köszönhetően könnyebben emészthetjük meg az ételt, csökken a puffadás, a teltségérzet és a gyomorégés.

2. Stabilizálja a vércukorszintet

Ha szénhidrátokkal együtt fogyasztjuk, növeli az inzulinérzékenységet, így a sejtek hatékonyabban tudják felvenni a cukrot. Ez több energiát és kevesebb fáradtságot jelenthet a mindennapokban.

3. Segíthet a fogyásban

Egy vizsgálatban azok, akik rendszeresen almaecetet ittak, naponta átlagosan 275 kalóriával kevesebbet fogyasztottak. Az almaecet ugyanis fokozza a teltségérzetet, így kevesebb ételt kívánunk.

4. Antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású

Az almaecetben található polifenolok segíthetnek a szabad gyökök megkötésében, ezáltal gyulladáscsökkentő hatású lehet. Külsőleg fertőtlenítésre is használható.

5. Támogatja az immunrendszert

Az almaecet vitaminokat és ásványi anyagokat – például A- és C-vitamint, káliumot, magnéziumot és vasat – tartalmaz, amelyek erősíthetik a szervezet védekezőképességét.

Korábban arról olvashattak az Origón, hogy az almaecetet csodaitalként emlegetik.