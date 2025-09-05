Sokszor riad fel éjszaka? A halált is előrejelezheti!

Sokan tapasztalták már, hogy éjjel pontosan hajnali 3 körül riadnak fel. A jelenség régóta övezi misztikus magyarázat, egyes hiedelmek szerint ebben az időszakban hal meg a legtöbb ember. Ugyanakkor a szakértők szerint az alvászavar ennél sokkal hétköznapibb okokra is visszavezethető – írja a Sonline.

Stressz és szorongás is okozhatja az alvászavart

Fotó: Unsplash

Spirituális magyarázatok

A hagyományok szerint a hajnali órákban erősebb a spirituális aktivitás. M. Tóth Katalin spirituális szakember szerint a lélek eltávozása nem kötött időhöz, de éjjel talán könnyebb, mert a hozzátartozók ilyenkor alszanak, és nem tartják vissza a távozó lelket.

Tudományos megközelítés

Az alvásunkat a cirkadián ritmus szabályozza, amely a fény és a sötétség váltakozásához igazodik. Hajnalban a mélyalvásból fokozatosan könnyebb szakaszokba váltunk, így egy külső zaj vagy fényhatás is elég ahhoz, hogy felébredjünk. Az alvászavar hátterében állhat egyszerű biológiai ok is, például a vizelési inger, ha este túl sok folyadékot fogyasztottunk.

Lehetséges alvászavarok

Inszomnia – tartós nehézség az elalvásban vagy az éjszakai visszaalvásban. Alvási apnoé – a légzés kimaradása hirtelen ébredést okozhat. Rémálom-zavar – nyugtalanító álmok, amelyek hajnalban gyakran jelentkeznek.