Apad a Balaton! Van okunk a pánikra?

Apad a Balaton, idén augusztus végére 70 centiméterre süllyedt a vízszint, ami alacsonyabb a megszokottnál, de szakértők szerint nincs ok pánikra – számol be a Zaol.hu.

Apad a Balaton a szakértők szerint

Fotó: Zsófia Fehér/Pexels / Zsófia Fehér/Pexels

Apad a Balaton: mit jelent az alacsony vízállás?

Balaton évről évre más arcát mutatja, és a forró, száraz nyár idén sem múlt el következmények nélkül. Apad a Balaton, a tó vízszintje augusztus végére 70 centiméterre esett vissza. Ez az alacsony vízállás sok turistát aggodalommal tölt el, pedig a természet számára egyáltalán nem jelent tragédiát.

Rozner György, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettese szerint

a tó életében teljesen természetes, hogy időnként csökken a víz mennyisége. Sőt, bizonyos szempontból a száraz időszak jót is tesz a környezetnek, mert új lehetőségeket teremt az élővilágnak.

A szakember ugyanakkor figyelmeztetett: a mostanihoz hasonló száraz, aszályos évek gyakoribbá válhatnak. Havas telek aligha várhatók, és a vízhiányt csak tartós, nagy mennyiségű eső pótolhatná. Ráadásul a kiszáradt talaj először szivacsként nyeli el a csapadékot, így sokkal kevesebb jut a Balaton vizébe.

