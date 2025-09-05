Micsoda? 130-ról 150 km/h-ra emelik a sebességhatárt az autópályákon

Csehország jövő októberben elindítja azt a programot, amelynek keretében a D3-as autópálya Budweis és Tábor közötti szakaszán 130 km/h helyett 150 km/h sebességgel lehet majd haladni. A szabály csak elektronikus kijelzők engedélyezése esetén lesz érvényes, vagyis jó időben és alacsony forgalom mellett. A Sonline információi szerint a tesztidőszak eredményei akár a környező országok közlekedéspolitikájára is hatással lehetnek.

Autópálya forgalom: a jövőben akár 150 km/h sebességgel is haladhatnak az autósok

Fotó: Autópályamatrica.hu

Autópálya: jelentős változás előtt áll a KRESZ

A tervezett új KRESZ 2026. szeptember 1-jén léphet életbe, és több területet is érint majd. A változások közé tartozhat az elektromos rollerek használatának szigorítása, a vezetői engedélyek szabályainak pontosítása, valamint a sebességhatárok rugalmasabb alakítása. Bár a 130 km/h általános korlát továbbra is megmarad, bizonyos szakaszokon 140 vagy akár 150 km/h is engedélyezett lehet.