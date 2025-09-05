Hírlevél

Micsoda? 130-ról 150 km/h-ra emelik a sebességhatárt az autópályákon

Micsoda? 130-ról 150 km/h-ra emelik a sebességhatárt az autópályákon

Csehországban 2025 októberétől már egyes autópálya-szakaszokon 150 km/h sebességgel lehet közlekedni. A KRESZ tervezett módosításai 2026-tól hazánkban is változásokat hozhatnak, amelyek a sebességhatároktól az elektromos rollerek szabályozásáig több területet érintenek.
Csehország jövő októberben elindítja azt a programot, amelynek keretében a D3-as autópálya Budweis és Tábor közötti szakaszán 130 km/h helyett 150 km/h sebességgel lehet majd haladni. A szabály csak elektronikus kijelzők engedélyezése esetén lesz érvényes, vagyis jó időben és alacsony forgalom mellett. A Sonline információi szerint a tesztidőszak eredményei akár a környező országok közlekedéspolitikájára is hatással lehetnek.

autópálya
Autópálya forgalom: a jövőben akár 150 km/h sebességgel is haladhatnak az autósok
Fotó: Autópályamatrica.hu

Autópálya: jelentős változás előtt áll a KRESZ

A tervezett új KRESZ 2026. szeptember 1-jén léphet életbe, és több területet is érint majd. A változások közé tartozhat az elektromos rollerek használatának szigorítása, a vezetői engedélyek szabályainak pontosítása, valamint a sebességhatárok rugalmasabb alakítása. Bár a 130 km/h általános korlát továbbra is megmarad, bizonyos szakaszokon 140 vagy akár 150 km/h is engedélyezett lehet.

A szakértők abban egyetértenek, hogy a sebességhatárok emelése csak jól kiépített, biztonságos autópálya-szakaszokon, fokozatosan történhet meg. A közlekedési kultúra fejlesztése, a háromsávos sztrádák bővítése és a forgalom biztonságos kezelése nélkülözhetetlen feltétele a változásnak.

 

 

