Nem bírják szex nélkül az Ázsia Expressz sztárjai

Az Ázsia Expressz legutóbbi hatalmas híre után újabb rémségek sokkolják a gyanútlan nézőt, és a tisztelt olvasót. A hétfő esti adásában a Bódi tesók kendőzetlen őszinteséggel beszéltek arról, mennyire hiányzik nekik a szex.

A Bódi tesók az Ázsia Expressz nagy esélyesei

Fotó: Bors

Nagy a nyomás a tesókon az Ázsia Expressz forgatásán

Az Ázsia Expressz legfrissebb epizódja igazi bulváros jelenetekkel sokkolta a nézőket. A Bódi tesók egy játékban vettek részt, ahol különös hangokat kellett felismerniük. Nem telt el sok idő, és az ikrek rögtön a szexre asszociáltak.

A helyzetet csak fokozta, hogy a ruhaterítés közben is azonnal a „lepedőakrobatika” ugrott be nekik. A reality műsorban Megyer őszintén kifakadt:

Jól van már, hiányzik a szex, neked nem?

– kérdezte testvérét a sztár

A válasz sem késett sokáig. Hunor nevetve vágta rá:

Te b*zdmeg, nagyon! Kivagyok! Menjünk haza!

– fejtette ki filozofikus gondolatait a fiatalember.

A rögtönzött vallomás újabb bizonyítéka annak, hogy az Ázsia Expressz nemcsak a versenyről és a feladatokról szól, hanem a játékosok mindennapi küzdelmeiről is a hétköznapi valósággal, a szex hiányával.

