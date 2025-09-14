Elképesztő! Hová tűnt a víz a Balatonból?

A Balaton vízszintje sajnos már tavasszal csökkenésnek indult.

A tó vízszintje így változott meg két hónap alatt Balatonboglárnál

Forrás: Facebook/Szira Erika

Május végén még 108 centimétert mértek, amely már akkor is elmaradt a szakemberek által ideálisnak tartott 120 cm-től.

Június végére a szint 99 cm-re esett vissza, majd a nyári szárazság hatására augusztus végén kritikus szintre, 70 cm-re süllyedt. A szeptember eleji esőzések enyhítettek ugyan a helyzeten, a vízszint így jelenleg 72 cm körül mozog, de a javulás lassú, és a tó továbbra is jelentősen elmarad a kívánt állapottól. Balatonboglár környékén a leglátványosabb a visszahúzódás: korábban vízzel borított partszakaszok teljesen kiszáradtak – írja a Sonline. A helyiek arról számolnak be, hogy olyan homokpadok bukkantak elő, amelyek gyalog is könnyedén bejárhatók – pár hónapja itt még derékig ért a víz.

A Balaton élővilága is megsínyli a száraz időszakokat

A változás nemcsak esztétikai kérdés: a sekély víz miatt egyre nehezebb vízbe jutni, a strandolási lehetőségek csökkennek, a vitorlások és kisebb hajók közlekedése pedig akadályozott lehet. A szakértők szerint az ilyen mértékű vízszintingadozás nemcsak a turizmusra és a hajózásra van hatással, hanem ökológiai következményekkel is járhat. A Balaton élővilága, a parti növényzet és állatvilág is megsínyli az extrém száraz időszakokat. Bár a szeptemberi csapadék némi reményt nyújtott, a helyreálláshoz tartós, kiegyensúlyozott csapadékeloszlásra lenne szükség, valamint olyan hosszú távú vízgazdálkodási stratégiákra, amelyek képesek kezelni a klímaváltozás hatásait is.

A Balaton ingadozó vízszintje nem újdonság: a legnagyobb mért csökkenés 2003 novemberében volt, amikor a tó mindössze 27 centiméter mély volt a siófoki vízmércénél.