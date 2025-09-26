Akár 100 ezer forintért megvehető ez a Balaton-felvidéki ingatlan

Szokatlan tétel bukkant fel a NAV elektronikus árverési rendszerében: egy romos balatonfelvidéki ingatlan, ami Balatonfüredtől 38 kilométerre fekszik, és akár 100 ezer forintért is megszerezhető, ha az árverésen nem érkezik rá magasabb összegű ajánlat. A Veol.hu cikke szerint a 627 négyzetméteres telek 1/20-ad tulajdoni hányada került ingatlan árverés alá, amelyhez egy kiégett, lakhatatlan házrész tartozik.

Rengeteg balatonfelvidéki ingatlan van a kínálatokban, de egyik sem ilyen olcsó

Fotó: Wikimedia Commons

Balatonfelvidéki ingatlan, buktatókkal

Bár papíron lakóházról van szó, a valóságban az épület teljesen használhatatlan.

A 60 négyzetméteres ház falai 90 évesek, kormosak, a nyílászárók hiányoznak, a közműveket kikötötték, és a belső terek a tűzvész óta romos állapotban vannak.

A becsérték 100 ezer forint, de már 75 ezer forintos minimál ajánlattal licitálni lehet. Ez az összeg nagyjából egy használt mobiltelefon árával vetekszik.

Az épület azonban egybeépült a szomszédos házzal, és közös udvaron áll, vagyis a jövőbeli hasznosítás nem egyszerű., ráadásul a hatóság semmilyen rejtett hibáért nem vállal felelősséget, minden kockázat a vásárlóra hárul.

