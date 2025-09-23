Óriási baj van a Balatonnál: zárlatot rendeltek el

Fitoplazma pusztít a Balaton mellett. A Balatonboglári Borvidék két településén a Somogy Vármegyei Kormányhivatal rendelte el a szigorú intézkedéseket. Ahol már felütötte fejét a fertőzés, a megjelölt tőkéket gyökerestől kell eltávolítani és elégetni, legkésőbb jövő március 14-ig. A helyet jelölni kell, és az új hajtásokat is folyamatosan el kell távolítani.

Balaton: veszélyben vannak a szőlőültetvények

Fotó: Pexels

A zárlat azt is jelenti, hogy a fertőzött területekről

nem lehet szaporítóanyagot elszállítani, és tilos bármilyen olyan növényt, terméket vagy eszközt ki- vagy bevinni, ami elősegítheti a kórokozó terjedését!

Kötelező az amerikai szőlőkabóca elleni permetezés is, amely a betegséget terjeszti.

Balaton: Szőlősgazdák a frontvonalban

Podmaniczky Péter, a Balatonboglári Borvidék elnöke szerint az erdő mellett fekvő ültetvények vannak a legnagyobb veszélyben, hiszen ott ideális élőhelyre talál a kártevő.

Bár Zalában már tömeges kivágásokra került sor, Fonyódon és Zamárdiban eddig inkább kisebb, magánkézben lévő szőlők lehetnek érintettek.

A betegség rendkívül gyorsan terjed, ezért a hatóság fokozott ellenőrzéseket ígér a vegetációs időszakban. A szabályok megszegése bírságot von maga után.

Miért ennyire veszélyes a fitoplazma?

A fertőzés következtében a levelek sárgulnak, majd kanalasodnak, a növény nem hoz több termést, végül pedig teljesen elpusztul. A fitoplazma ellen nincs hatékony kezelés: