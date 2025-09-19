Hírlevél

bankautomata

Robbanások hajnalban, bankautomaták voltak a célpontok

Péntek hajnalban két helyszínen is robbanás rázta meg az országot. Kassán és Pöstyénben egy-egy bankautomata rongálódott meg, a rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőket.
Péntek hajnalban robbantással rongáltak meg egy üzlet bejáratát és a mellette lévő bankautomatát Kassán. A rendőrök azonnal a helyszínre érkeztek, lezárták a környéket és megkezdték a nyomok rögzítését. A hatóságok közlése szerint a tettest nagy erőkkel keresik, részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra - számol be a Paraméter.

bankautomata
Bankautomata robbantások történtek hajnalban, Kassán és Pöstyénben is nyomoz a rendőrség az elkövetők után
Fotó: Unsplash

Bankautomata robbantás Pöstyénben

Hajnali fél 3 körül Pöstyénben is robbantás történt. A helyszínen egy üzlethelyiség mellett található bankautomata rongálódott meg, az ajtó is károkat szenvedett. A rendőrség itt is lezárta a területet, és vizsgálja a bűncselekmény körülményeit.

A hatóságok mindkét ügyben intenzíven nyomoznak, és arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, hívja a 158-as segélyhívót. A rendőrség jelezte: további részleteket a nyomozás előrehaladtával tesznek közzé.

A mostani bankautomata robbantás újabb láncszem lehet: nemrég plazmavágóval próbáltak ATM-et kifosztani, a tettesek pedig rollerrel menekültek.

 

