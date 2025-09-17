Hírlevél

Bebe

Bebe fontos dátumról vallott, óriási változás jön az életében

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Abebe Dániel élete egyik legjobb időszakában van. A Bebe becenevű énekes családi élete harmonikus, a szerelme stabil, a zenei karrierje pedig új lendületet kapott.
Bebeénekescsalád

Bebe a Borsnak elmondta, hogy a színpadon és a magánéletben is megtalálta azt az egyensúlyt, amire régóta vágyott.

Bebe
Bebe - (Fotó: Szabolcs László)

Párja mellett már négylábú családtagjuk is örömforrás számára. 

Most szoktattuk be a harmadik gyereket, most lett egész a család – mondta a Melody Maker énekese, legújabb kutyájukra utalva. 

Hozzátette, hogy barátnőjével már 90 százalékban együtt élnek, de hamarosan teljesen összeköltöznek. Korábban még nem érzett ilyen különleges szerelmet. 

Bebe a zenében is kiteljesedett

Abebe Dániel a szakmai életben is új lendületet kapott, még ha az év végi hajrá kicsit fárasztó is számára.  

Egyfolytában megyünk, kicsit kezdek megroggyanni így év végén, de ez inkább dicsekvés, mint panaszkodás. Csináljuk közben a következő dalt – mondta, majd örömmel hozzátette, hogy már nemcsak a Melody Makerrel lép fel rendszeresen, hanem végre saját projektjét is elindította. 

Ahogy az Origón is olvasható volt, Bebe az év elején még megrázó részleteket árult el a magánéletéről. 

 

