Békés Márton: Nekünk Magyarország a mítoszunk

Békés Márton egyúttal felidézte, a Tisza Párt vezére tizenhat évig „nagyon jól élt a NER-ből”, majd elárulta házastársát, gyerekeit és politikai közösségét is. Pedig egy nagyon tehetséges felesége (Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter) volt. Talán ezt nem bírta a férfi hiúság(a) elviselni – vélekedett a nyíltan nemzeti érzelmű történész.

Békés Márton, a Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja szerint „a mi oldalunkon van egy szabadságharcos”, Orbán Viktor

Fotó: Arpad Foldhazi / Facebook/Békés Márton

Ezzel szembeállítva

aki 1989-ben egy olyan beszéddel lépett fel, ami jóval később is visszhangozni fog. A jelen állást ismertetve szerinte kialakult egy népi organikus nemzeti közösség, ami Magyarország megtartását, felemelését, szuverenitását tartja a legfontosabbnak. Ez egy létező közösség, ami (most) digitálisan szerveződik, utalt arra a kormányzati törekvésre, amely az online jelenlétet kívánja sokszorozni, de offline is megjelenik.