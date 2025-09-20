Hírlevél

Rendkívüli

Sokk: Donald Trump korlátozhatja több NATO-szövetséges támogatását

Orbán Viktor

Békés Márton: Nekünk Magyarország a mítoszunk

44 perce
Nekünk a mítoszunk Magyarország, a másik oldal mítosza Magyar Péter árulása – jelentette ki Békés Márton történész–politológus, a XXI. Század Intézet igazgatója a a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján. Összevetette a két politikai tábort célját is, meghatározva a jobboldalét.
Orbán Viktor, Békés Márton, Magyar Péter

Békés Márton egyúttal felidézte, a Tisza Párt vezére tizenhat évig „nagyon jól élt a NER-ből”, majd elárulta házastársát, gyerekeit és politikai közösségét is. Pedig egy nagyon tehetséges felesége (Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter) volt. Talán ezt nem bírta a férfi hiúság(a) elviselni – vélekedett a nyíltan nemzeti érzelmű történész.

Békés Márton, Tranzit, Kommentár
Békés Márton, a  Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja szerint „a mi oldalunkon van egy szabadságharcos”, Orbán Viktor
Fotó: Arpad Foldhazi / Facebook/Békés Márton

Ezzel szembeállítva 

„a mi oldalunkon van egy szabadságharcos”, Orbán Viktor,

aki 1989-ben egy olyan beszéddel lépett fel, ami jóval később is visszhangozni fog. A jelen állást ismertetve szerinte kialakult egy népi organikus nemzeti közösség, ami Magyarország megtartását, felemelését, szuverenitását tartja a legfontosabbnak. Ez egy létező közösség, ami (most) digitálisan szerveződik, utalt arra a kormányzati törekvésre, amely az online jelenlétet kívánja sokszorozni, de offline is megjelenik.

 

