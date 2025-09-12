Hírlevél

Rendkívüli

Hatalmas orosz-belarusz csapatösszevonások a lengyel határon

Fiatal tehetség hódította meg az éremművészet világát. Paulics Laura, a Soproni Egyetem hallgatója a Magyar Pénzverő Zrt. által alapított Berán Lajos-díjat nyerte el. Az egyedülálló „TutCa – A fáraó rejtélye” című papíralapú emlékérme kreatív és szokatlan formanyelve mindenkit elkápráztat.
A XXV Országos ÉrembiennáleMagyar Pénzverő ZrtTutCa – A fáraó rejtélyemlékérme

A XXV. Országos Érembiennále megnyitóján vehette át Paulics Laura, a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának formatervező BA szakos hallgatója a Magyar Pénzverő Zrt. Berán Lajos-díjat 2025. szeptember 7-én, Sopronban. Az elismerést a legjobb fiatal vert érem tervezőjének ítélik oda. 

Tarolt a fiatal tehetség, Paulics Laura nyerte a Berán Lajos-díjat
Tarolt a fiatal tehetség, Paulics Laura nyerte a Berán Lajos-díjat 

Paulics Laura útja a Berán Lajos-díj elnyeréséig

Paulics Laura díjazott alkotása, a „TutCa – A fáraó rejtélye” című, papíralapú, print technikás emlékérme 295 × 210 mm méretben jelenít meg vizuális narratívát történelmi témában. Kreativitása és szokatlan formanyelve új impulzust ad a nemesfémek világában. Innovatív hozzáállása és vizuális kísérletező kedve ígéretes pályakezdést vetít előre. 

A Sopronban megrendezésre kerülő Országos Érembienállé keretében, a Biennále fennállása 40. évfordulója alkalmából a Magyar Pénzverő Zrt. tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Bank egyetértésével – díjat alapított Berán Lajos-díj elnevezéssel, a vert érem hazai hagyományainak ápolása, elsősorban a fiatal tervezői korosztály vert érem tervezői folyamatba történő bevonása céljából. 

A XXV. Országos Érembiennále Sopronban, a Lábasházban (Orsolya tér 5.) 2025. október 19-ig látogatható. 

 

