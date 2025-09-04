Változtak a beutalók szabályai, ez mindenkit érint!

Ezzel megszűnik az eddigi könnyítés, amely lehetővé tette, hogy a páciensek három hónapon belül közvetlenül, beutalás nélkül visszatérjenek ugyanahhoz a szakorvoshoz. A jövőben a beutaló kötelezettsége alól kizárólag olyan esetek képeznek kivételt, amelyek nem igényelnek közvetlen orvosi közreműködést, például adminisztratív vagy kiértékelési feladatok – írja az Index.

A szakorvosi kontrollvizsgálatokhoz minden esetben szükséges lesz új beutaló.

Fotó: Unsplash

A beutaló szabályai alapjaiban változnak meg

A laborvizsgálatoknál további szigorítás is érkezik, hiszen a kezelőorvosnak a beutalás előtt kötelezően ellenőriznie kell az EESZT-ben a korábbi vizsgálatokat, és azt, hogy fennállnak-e az ismétlés feltételei. Ez a szabályozás az eddiginél nagyobb adminisztratív terhet ró mind a háziorvosokra, mind a szakorvosokra, hiszen minden visszarendelés új dokumentációt von maga után.

A betegek számára a változás azt jelenti, hogy a kontrollvizsgálatokhoz többször kell időpontot kérniük a háziorvostól, és hosszabbá válik az ellátáshoz vezető út.

Különösen érzékenyen érinti ez a módosítás a krónikus betegségekkel élőket, akik eddig rugalmasabban tudtak visszamenni ellenőrzésekre. A szabályozás célja a szakellátási rendszer hatékonyságának növelése, ugyanakkor várhatóan a betegutak meghosszabbodását és az ellátáshoz való hozzáférés nehezebbé válását eredményezi.

