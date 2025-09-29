Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Nem engedem!” – Trump falhoz állította Netanjahut, forr a levegő a Fehér Házban

VÉDA

Brutális bírságokat hozhat a postás, új dolgokat is figyel a VÉDA

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Talán kevesen tudják, de szeptember 18-tól új korszak kezdődött a közúti ellenőrzésekben. A VÉDA kamerarendszer már nemcsak a sebességet, hanem azt is figyeli, használják-e az autóban a biztonsági övet. A szabályszegők akár százezres bírságra is számíthatnak – még akkor is, ha nem ők vezettek. A cél: életeket menteni és visszaszorítani a halálos balesetek számát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
VÉDAbírságbiztonsági övek használatabüntetésbiztonsági öv

A VÉDA intelligens kamerarendszer ezentúl nemcsak a sebességtúllépést, a piros lámpán áthajtást vagy a leállósáv használatát figyeli, hanem azt is, hogy az autóban mindenki használja-e a biztonsági övet.

VÉDA, biztonsági öv
A VÉDA már messziről látja, ha nincs bekötve a biztonsági övünk
Fotó: Vida Márton Péter/Haon

Az új szabályozás szerint, ha valaki nincs bekötve, az már önmagában is bírságot von maga után – ráadásul nemcsak a járművezető, hanem az autó üzembentartója is felelősségre vonható. 

A bírság összege a helyszíntől függ: lakott területen belül 20 ezer, kívül 30 ezer, autóúton vagy autópályán 40 ezer forint lehet személyenként – írja a Boon.

A biztonsági öv életet menthet

Mivel a VÉDA több helyen is rögzítheti a szabálytalanságot, akár több százezer forintos büntetés is kiszabható egy út alatt. A cél a közlekedésbiztonság növelése és a halálos balesetek számának csökkentése, hiszen a statisztikák szerint az áldozatok jelentős része nem használta a biztonsági övet. 

A légzsákok és egyéb biztonsági rendszerek csak bekötött utasok esetén nyújtanak megfelelő védelmet.

 Ezért érdemes indulás előtt ellenőrizni, hogy mindenki be legyen kötve – nemcsak az életetek miatt, hanem hogy elkerüljétek a komoly bírságokat is. Július 5-én lépett életbe az új jogszabály, amely arról szól, hogy most már a jármű sofőrje felelős a biztonsági öv használatának betartásáért és betartatásáért.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!