Brutális bírságokat hozhat a postás, új dolgokat is figyel a VÉDA

A VÉDA intelligens kamerarendszer ezentúl nemcsak a sebességtúllépést, a piros lámpán áthajtást vagy a leállósáv használatát figyeli, hanem azt is, hogy az autóban mindenki használja-e a biztonsági övet.

A VÉDA már messziről látja, ha nincs bekötve a biztonsági övünk

Fotó: Vida Márton Péter/Haon

Az új szabályozás szerint, ha valaki nincs bekötve, az már önmagában is bírságot von maga után – ráadásul nemcsak a járművezető, hanem az autó üzembentartója is felelősségre vonható.

A bírság összege a helyszíntől függ: lakott területen belül 20 ezer, kívül 30 ezer, autóúton vagy autópályán 40 ezer forint lehet személyenként – írja a Boon.

A biztonsági öv életet menthet

Mivel a VÉDA több helyen is rögzítheti a szabálytalanságot, akár több százezer forintos büntetés is kiszabható egy út alatt. A cél a közlekedésbiztonság növelése és a halálos balesetek számának csökkentése, hiszen a statisztikák szerint az áldozatok jelentős része nem használta a biztonsági övet.

A légzsákok és egyéb biztonsági rendszerek csak bekötött utasok esetén nyújtanak megfelelő védelmet.

Ezért érdemes indulás előtt ellenőrizni, hogy mindenki be legyen kötve – nemcsak az életetek miatt, hanem hogy elkerüljétek a komoly bírságokat is. Július 5-én lépett életbe az új jogszabály, amely arról szól, hogy most már a jármű sofőrje felelős a biztonsági öv használatának betartásáért és betartatásáért.