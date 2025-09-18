Nincs több kifogás! Már ezért is büntethet a rendőrség

A biztonsági öv használata többé nem lehetőség, hanem jogi kötelezettség, amelynek megszegése súlyos következményekkel jár. A szabályszegés gyors és arányos szankciót von maga után, ezzel erősítve a közlekedésbiztonságot és a jogkövető magatartást.

A biztonsági öv használatának elmulasztásáért immár objektív felelősség alapján jár a szankció Fotó: Csudai Sándor - Origo

Biztonsági öv használatának elmulasztásáért szigorú szankció jár

2025. július 5-től a biztonsági öv használatának elmulasztásáért minden esetben objektív felelősséget állapítanak meg. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nem kapcsolja be a biztonsági övet, a jogsértésért akkor is felelnie kell, függetlenül attól, ki vezette a járművet. Szeptember 18-tól pedig életbe lépett az a rendelet, amely a bírság összegét is pontosan meghatározza.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szeptember 17-én tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozták, hogy a változtatás célja a közlekedésbiztonság növelése. A rendőrség szerint minden közlekedő jogosan várhatja el, hogy a szabályszegéseknek következménye legyen, hiszen a biztonsági öv használatának elmulasztásával közvetlen veszélybe kerülhet az emberi élet és a testi épség.

A hatóságok szerint a bírság akkor éri el valódi célját, ha gyorsan és arányosan követi a jogsértést. Így nemcsak az adott szabályszegést büntetik, hanem visszatartó hatást is gyakorolnak a jövőbeli esetekre.

A jogalkotási folyamat rendkívül gyors volt: a javaslattól a jogszabály életbe lépéséig mindössze kilenc hónap telt el. Ez is mutatja, hogy a jogalkotó felismerte a biztonsági öv használatának fontosságát, és támogatta a közlekedésbiztonság megerősítését.

Bővebb információkat a változtatásról és annak céljairól a Rendőrség honlapján talál.