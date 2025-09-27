Hírlevél

Biztonságos vezetés? Mutatjuk, mikor ülhetsz volán mögé sör, bor vagy pálinka után

Alig állt a lábán az a sofőr, akit hétvégén Siófokon igazoltattak a rendőrök. A biztonságos vezetés érdekében érdemes tudni, mennyi idő alatt ürül ki az elfogyasztott alkohol a szervezetből.
Egy 63 éves férfit állítottak meg Siófokon, aki olyan részeg volt, hogy csak az autójába kapaszkodva tudott megállni a lábán. A szonda természetesen kimutatta az ittasságot, amit vérvétel is igazolt. Magyarországon zéró tolerancia van, ezért a biztonságos vezetés kulcsa egyértelmű: csak akkor indulj útnak, ha szervezetedből teljesen kiürült az alkohol – írja a SON.

Biztonságos vezetés csak akkor lehetséges, ha az alkoholszonda nulla értéket mutat.
Biztonságos vezetés csak akkor lehetséges, ha az alkoholszonda nulla értéket mutat Fotó:Illusztráció/Unsplash

A Közlekedéstudományi Egyesület szerint az alkohol lassítja a reflexeket, miközben veszélyesen növeli az önbizalmat. Ha valakit ittas állapotban kapnak el, azonnal ugrik a jogosítvány, súlyos bírság és büntetőpontok járnak mellé.

Biztonságos vezetés előtt: mennyi idő alatt ürül ki az alkohol a szervezetből?

A rendőrség hangsúlyozza: a biztonságos vezetés érdekében az a legjobb, ha már az előző este sem iszunk. De a véralkohol kalkulátor segíthet abban, hogy tisztábban lássunk:

  • 2 dl 10%-os bor → kb. 1 óra 40 perc
  • 1 pohár (3 dl) 4%-os sör → kb. 50 perc
  • 1 korsó (5 dl) 4%-os sör → kb. 1 óra 35 perc
  • 1 feles (5 cl) 50%-os tömény → kb. 2 óra

Az adatok egy 70–80 kilós, egészséges felnőttre vonatkoznak, de minden szervezet másképp dolgozza fel az alkoholt.

Rendőrségi razziák: nulla esély a kibúvóra

Somogyban és országszerte rendszeresen tartanak közúti ellenőrzéseket, ahol szinte minden sofőrt megszondáztatnak. A razziák célja egyértelmű: a biztonságos vezetés garantálása, és az ittas sofőrök kiszűrése a forgalomból.

További trükkök a másnaposság túléléséhez.

 

