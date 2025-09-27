Biztonságos vezetés? Mutatjuk, mikor ülhetsz volán mögé sör, bor vagy pálinka után

Egy 63 éves férfit állítottak meg Siófokon, aki olyan részeg volt, hogy csak az autójába kapaszkodva tudott megállni a lábán. A szonda természetesen kimutatta az ittasságot, amit vérvétel is igazolt. Magyarországon zéró tolerancia van, ezért a biztonságos vezetés kulcsa egyértelmű: csak akkor indulj útnak, ha szervezetedből teljesen kiürült az alkohol – írja a SON.
A Közlekedéstudományi Egyesület szerint az alkohol lassítja a reflexeket, miközben veszélyesen növeli az önbizalmat. Ha valakit ittas állapotban kapnak el, azonnal ugrik a jogosítvány, súlyos bírság és büntetőpontok járnak mellé.
A rendőrség hangsúlyozza: a biztonságos vezetés érdekében az a legjobb, ha már az előző este sem iszunk. De a véralkohol kalkulátor segíthet abban, hogy tisztábban lássunk:
Az adatok egy 70–80 kilós, egészséges felnőttre vonatkoznak, de minden szervezet másképp dolgozza fel az alkoholt.
Rendőrségi razziák: nulla esély a kibúvóra
Somogyban és országszerte rendszeresen tartanak közúti ellenőrzéseket, ahol szinte minden sofőrt megszondáztatnak. A razziák célja egyértelmű: a biztonságos vezetés garantálása, és az ittas sofőrök kiszűrése a forgalomból.
