Megérkezett Budapestre a világhírű énkesnő – a reptéren kapták lencsevégre

Budapestre érkezett Ji-soo, a dél-koreai szupersztár, akit a világhírű Blackpink nevű k-pop együttesből ismerhetnek a rajongók. A fiatal énekesnő gépe tegnap 18:05-kor szállt le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Érkezésének oka egyelőre tisztázatlan: egyes források szerint új dalának videoklipjét forgatja a magyar fővárosban, mások úgy tudják, egy luxusmárka reklámanyagán dolgozik Budapesten.
Ji-soo számára nem ismeretlen a város, hiszen 2015-ben már járt Budapesten, még a Blackpink megalakulása előtt, amikor több kisebb projektben vett részt.
A reptéren néhány rajongó várta, akiknek azonban csalódniuk kellett: a sztár nem állt meg fotózkodni vagy aláírást osztani. A videók tanúsága szerint azonban Ji-soo mosollyal és integetéssel köszöntötte a jelenlévőket, ami így is hatalmas örömet jelentett a Blackpink hazai rajongóinak.
A szépséges énekesnő a formáció egyik legnépszerűbb tagja, nem véletlenül, hiszen vadító Instagram-fotóitól minden rajongó vére felforr.