Megérkezett Budapestre a világhírű énkesnő – a reptéren kapták lencsevégre

Budapestre érkezett Ji-soo, a dél-koreai szupersztár, akit a világhírű Blackpink nevű k-pop együttesből ismerhetnek a rajongók. A fiatal énekesnő gépe tegnap 18:05-kor szállt le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

JISOO, a Blackpink énekesnője Budapestre érkezett, a reptéren rajongói mosollyal és integetéssel fogadták.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Érkezésének oka egyelőre tisztázatlan: egyes források szerint új dalának videoklipjét forgatja a magyar fővárosban, mások úgy tudják, egy luxusmárka reklámanyagán dolgozik Budapesten.

Jisoo safely arrived to Budapest 🩷

She didn’t sign anything or took pictures but was very nice waving and was worried bc it’s very cold and we’ve been waiting for an hour 🩷 pic.twitter.com/8bMVKaVMd7 — szofi (@sophie_fbp) September 25, 2025

Ji-soo számára nem ismeretlen a város, hiszen 2015-ben már járt Budapesten, még a Blackpink megalakulása előtt, amikor több kisebb projektben vett részt.

Blackpink-rajongók lepték el a repteret

A reptéren néhány rajongó várta, akiknek azonban csalódniuk kellett: a sztár nem állt meg fotózkodni vagy aláírást osztani. A videók tanúsága szerint azonban Ji-soo mosollyal és integetéssel köszöntötte a jelenlévőket, ami így is hatalmas örömet jelentett a Blackpink hazai rajongóinak.

A szépséges énekesnő a formáció egyik legnépszerűbb tagja, nem véletlenül, hiszen vadító Instagram-fotóitól minden rajongó vére felforr.