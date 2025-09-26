Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Putyin, amit mondott, az mindenkit meglepett

Ji-soo

Megérkezett Budapestre a világhírű énkesnő – a reptéren kapták lencsevégre

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapestre érkezett Ji-soo, a világhírű Blackpink együttes tagja. Az énekesnő látogatásának célja egyelőre nem ismert, de a rajongók számára már önmagában a Blackpink sztárjának megjelenése is hatalmas esemény volt
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ji-sooBudapesténekesnő

Budapestre érkezett Ji-soo, a dél-koreai szupersztár, akit a világhírű Blackpink nevű k-pop együttesből ismerhetnek a rajongók. A fiatal énekesnő gépe tegnap 18:05-kor szállt le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Lisa (Lalisa Manobal) wearing Celine, Jisoo (Kim Ji-soo) wearing Christian Dior, Jennie (Jennie Kimm) wearing Chanel and Rose wore Saint Laurent with Tiffany &amp; Co jewels and Rosé (Rose, Roseanne Park) of BLACKPINK arrive at the 2022 MTV Video Music Awards held at the Prudential Center on August 28, 2022 in Newark, New Jersey, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
JISOO, a Blackpink énekesnője Budapestre érkezett, a reptéren rajongói mosollyal és integetéssel fogadták.
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Érkezésének oka egyelőre tisztázatlan: egyes források szerint új dalának videoklipjét forgatja a magyar fővárosban, mások úgy tudják, egy luxusmárka reklámanyagán dolgozik Budapesten.

Ji-soo számára nem ismeretlen a város, hiszen 2015-ben már járt Budapesten, még a Blackpink megalakulása előtt, amikor több kisebb projektben vett részt.

Blackpink-rajongók lepték el a repteret

A reptéren néhány rajongó várta, akiknek azonban csalódniuk kellett: a sztár nem állt meg fotózkodni vagy aláírást osztani. A videók tanúsága szerint azonban Ji-soo mosollyal és integetéssel köszöntötte a jelenlévőket, ami így is hatalmas örömet jelentett a Blackpink hazai rajongóinak.

A szépséges énekesnő a formáció egyik legnépszerűbb tagja, nem véletlenül, hiszen vadító Instagram-fotóitól minden rajongó vére felforr.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!