Zelenszkij azt állítja, magyar drónok sértették meg az ukrán határt

BMW

Megnyílt a debreceni BMW-gyár – látványos képeken az autóipar csodái!

Látványos videó mutatta be a BMW-gyár születését Debrecenben. A debreceni BMW gyár átadása nemcsak helyi, hanem európai jelentőségű pillanat az autóiparban.
BMWDebrecenautógyár

A BMW gyár pénteki átadó ünnepsége Debrecenben új korszakot jelöl ki. Orbán Viktor szerint a német autógyárak jövője azon múlik, milyen válaszokat tud adni Németország a vámpolitikai és gazdasági kihívásokra.

A debreceni BMW gyár átadó ünnepsége, debrecenBMW, BMWgyár, 2025.09.26.
A debreceni BMW gyár átadó ünnepsége
Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Vida Márton Péter / Hajdú-Bihari Napló/Vida Márton Péter

BMW gyár Debrecenben: több mint 820 milliárdos beruházás

A BMW gyár Debrecenben hivatalosan is megnyílt, a több mint 820 milliárd forintos beruházás évente mintegy 150 ezer autó gyártását teszi lehetővé. Orbán Viktor az átadón kiemelte, hogy a német autógyártók sikere a gazdasági és vámpolitikai válaszokon is múlik. A debreceni BMW gyár már most több mint ezer főt foglalkoztat, és az autóipar Magyarországon új szintre emelkedik a gyár bővülésével.

Nézze meg varázslatos Galériánkat a debreceni BMW gyárról!

A debreceni BMW-gyár átadó ünnepsége, debrecenBMW, BMWgyár, 2025.09.26.
Galéria: Képeken a debreceni BMW-gyár átadó ünnepsége
1/30
A debreceni BMW-gyár átadó ünnepsége

 

