Megnyílt a debreceni BMW-gyár – látványos képeken az autóipar csodái!

A BMW gyár pénteki átadó ünnepsége Debrecenben új korszakot jelöl ki. Orbán Viktor szerint a német autógyárak jövője azon múlik, milyen válaszokat tud adni Németország a vámpolitikai és gazdasági kihívásokra.

A debreceni BMW gyár átadó ünnepsége

Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Vida Márton Péter / Hajdú-Bihari Napló/Vida Márton Péter

BMW gyár Debrecenben: több mint 820 milliárdos beruházás

A BMW gyár Debrecenben hivatalosan is megnyílt, a több mint 820 milliárd forintos beruházás évente mintegy 150 ezer autó gyártását teszi lehetővé. Orbán Viktor az átadón kiemelte, hogy a német autógyártók sikere a gazdasági és vámpolitikai válaszokon is múlik. A debreceni BMW gyár már most több mint ezer főt foglalkoztat, és az autóipar Magyarországon új szintre emelkedik a gyár bővülésével.

