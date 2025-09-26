Így nőtt ki a földből a BMW gyár Debrecenben – lélegzetelállító videó

A beruházás több mint 820 milliárd forintból valósul meg, és évente körülbelül 150 ezer autó előállítására lesz képes. A BMW gyár már most több mint 1000 főt foglalkoztat, és kulcsszerepe lesz a magyar gazdaság jövőjében.

Látványos timelapse videón mutatták be, hogyan épült fel a BMW gyár Debrecenben: pénteken hivatalosan is átadják a 400 hektáros telephelyet.

Fotó: Fabian Kirchbauer

A debreceni BMW gyárban készülhet el a Neue Klasse első modellje, az iX3 elektromos SUV, amely a márka teljesen új fejezetét nyitja meg. Az átadó eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is jelen lesz, ezzel is hangsúlyozva a projekt nemzetgazdasági jelentőségét.

A BMW gyár: új korszak kezdete

A közzétett timelapse videóban egyetlen perc alatt peregnek le az évek munkálatai: az üres területből hatalmas üzem, a betonból és acélból a magyar ipar új szimbóluma születik. A felvétel nemcsak a beruházás nagyságát, hanem a tempóját és modernitását is érzékelteti.

A BMW gyár debreceni átadása így egyszerre szól a gazdasági erőről és a technológiai jövőről – egy olyan pillanatról, amelyre a magyar autóipar régóta várt.