Vigyázat, ez a szamócának kinéző bogyós gyümölcs gyomorbajt okoz!

Az indiai szamóca – más néven indiai pimpó – a szemet gyönyörködtető piros bogyós gyümölcs ellenére nem ehető, fogyasztása enyhébb esetben gyomorpanaszokat, súlyosabb esetben idegrendszeri problémákat, szívritmuszavart és akár légzésleállást is okozhat. A laikus könnyen összekeverheti az erdei szamócával, hiszen külsejük nagyon hasonló, ám néhány árulkodó különbség segíthet: az indiai szamóca virága sárga (szemben a szamóca fehér virágával), termése gömbölyűbb és felfelé áll a száron, magjai pedig jóval erőteljesebben kiemelkednek.

A bogyós gyümölcsnek tűnő indiai szamóca mérgező, könnyen összetéveszthető az erdei szamócával.

Fotó: turistamagazin.hu

Vigyázat, mérgező bogyós gyümölcs lapulhat a levelek között

A szakértők szerint szerencse, hogy íztelen a húsa, így ritkán fogyasztanak belőle nagy mennyiséget a kíváncsi természetjárók – írja a Bama cikke.