Rendkívüli

Meghalt Robert Redford

bolygó

Különleges égi jelenség ragyogja be az eget pénteken

Pénteken napközben lesz az év egyetlen, hazánkból megfigyelhető bolygófedése – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t kedden. A bolygófedés különleges jelenség, amely során a Hold vékony sarlója eltakarja majd a Vénuszt.
bolygókülönlegesVénusz

A bolygófedés 14 óra 20 perckor csillagászati távcsővel lesz megfigyelhető. A Vénusz eltűnik rövid időre a Hold mögött, majd egy bő órával később ismét előbukkan a nappali égen a Hold túlsó oldalán.

bolygófedés, This handout photograph taken by Firefly Aerospace on March 16, 2025 and released on March 18, shows the lunar surface and the setting sun with Earth and Venus on the horizon, during the lunar mission of Firefly's Blue Ghost lunar lander. The private US lander has captured eerie high-definition images of a lunar sunset, which NASA hopes to use to unravel the mystery of a haze first observed on the Moon in the 1960s. (Photo by HANDOUT / Firefly Aerospace / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / Firefly Aerospace" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Jön a bolygófedés - A Vénusz a Hold felett, horizonton a felkelő Nappal - Illusztráció - Fotó: HANDOUT / Firefly Aerospace

A bolygófedés nehezen megfigyelhető

A Magyarországról csak ritkán megfigyelhető jelenség oka, hogy a Hold látszólagos pályája pontosan keresztezi a Vénusz helyzetét, és így a bolygó lassan eltűnik az 5 százalékos Holdholdsarló fényeshalvány pereme mögött.

A páros a nyugati égen lesz látható, a jelenség kezdetének pillanatában 35 fok magasan. Mivel nappali égen a Hold megvilágítatlan oldala nem figyelhető meg, az előbukkanó Vénusz látszólag a nappali égen tűnik majd fel a semmiből.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló ezen a napon rendhagyó nappali programmal várja a látogatókat. A résztvevők élőben követhetik végig a Vénusz eltűnését és előbukkanását a Hold mögül, nagy teljesítményű távcsövek segítségével. A bemutatót csillagász szakemberek vezetik, akik részletes magyarázatot adnak a jelenség hátteréről. A programról és a csillagászati jelenségről további információ a csillagvizsgáló honlapján olvasható. 

A közelmúltban a vérhold volt megfigyelhető Magyarországon, de egy különleges szuperföld bolygóról olvashatnak az Origón.

 

 

