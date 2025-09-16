Híres vendég érkezett Borbás Marcsi csodakertjébe – videó

Borbás Marcsi őrségi kertjéről már sokan hallottak, a szerencsésebbek már meg is látogatták, köztük hírességek is. Ezúttal a Hunyadi-sorozat főszereplője, Kádár L. Gellért tekinthetett be a csodavilágba.

Borbás Marcsi gyümölcsöket, zöldségeket termeszt

Fotó: MW archívum

Mint a műsorvezető-szerkesztő Facebook-bejegyzéséből kiderül, Kádár L. Gellért imádja a természetet és a kertből szedett friss gyümölcsöket, zöldségeket.

Kádár L. Gellért járt nálam az Őrségben. A napokban különleges vendég járt az őrségi kertben az Agrármarketing Centrum jóvoltából. Kiderült, hogy Kádár L. Gellért is imádja a természetet és a kertből szedett friss gyümölcsöket, zöldségeket. Nagyon jót beszélgettünk a biokertészkedésről, praktikákról, miközben szüreteltünk is néhány finomságot. Látogassatok el az OMÉK-ra, ahol velünk is találkozhattok! Várunk Benneteket! 2025. SZEPTEMBER 18-21., Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, HUNGEXPO #szponzoralttartalom #OMÉK2025 #amagyarfoldlegjava #légyrészeseteis Posted by Borbás Marcsi on Monday, September 15, 2025

Borbás Marcsi finomságokkal kínálta vendégét

A népszerű műsorvezető és a színész jót beszélgettek a biokertészkedésről, továbbá különböző praktikákat is megosztottak egymással, miközben persze szüreteltek is néhány finomságot.

