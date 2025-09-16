Hírlevél

Borbás Marcsi

Híres vendég érkezett Borbás Marcsi csodakertjébe – videó

A Hunyadi sorozat főszereplője, Kádár L. Gellért látogatta meg a Prima Primissima-díjas televíziós műsorvezető csodakertjét. Borbás Marcsi rendszeresen fogad híres vendégeket az Őrségben.
Borbás MarcsiŐrségkert

Borbás Marcsi őrségi kertjéről már sokan hallottak, a szerencsésebbek már meg is látogatták, köztük hírességek is. Ezúttal a Hunyadi-sorozat főszereplője, Kádár L. Gellért tekinthetett be  a csodavilágba. 

Borbás Marcsi gyümölcsöket, zöldségeket termeszt – Fotó: MW archívum
Borbás Marcsi gyümölcsöket, zöldségeket termeszt 
Fotó: MW archívum

Mint a műsorvezető-szerkesztő Facebook-bejegyzéséből kiderül, Kádár L. Gellért imádja a természetet és a kertből szedett friss gyümölcsöket, zöldségeket.

Kádár L. Gellért járt nálam az Őrségben.

A napokban különleges vendég járt az őrségi kertben az Agrármarketing Centrum jóvoltából. Kiderült, hogy Kádár L. Gellért is imádja a természetet és a kertből szedett friss gyümölcsöket, zöldségeket. Nagyon jót beszélgettünk a biokertészkedésről, praktikákról, miközben szüreteltünk is néhány finomságot. Látogassatok el az OMÉK-ra, ahol velünk is találkozhattok! Várunk Benneteket! 2025. SZEPTEMBER 18-21., Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, HUNGEXPO #szponzoralttartalom #OMÉK2025 #amagyarfoldlegjava #légyrészeseteis

Posted by Borbás Marcsi on Monday, September 15, 2025

Borbás Marcsi finomságokkal kínálta vendégét

A népszerű műsorvezető és a színész jót beszélgettek a biokertészkedésről, továbbá különböző praktikákat is megosztottak egymással, miközben persze szüreteltek is néhány finomságot.

Borbás Marcsiról tavaly írta meg az Origo, hogy gyerekként a klinikai halál állapotába került.  

 

