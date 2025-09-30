Hírlevél

Budapesti Vidám Park

Retró galérián a főváros egykori szíve – 12 éve zárt be a Vidámpark

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Tizenkét éve zárta be kapuit a főváros egyik legikonikusabb szórakoztatóhelye. A Budapesti Vidám park több generációnak nyújtott felejthetetlen élményeket. A Városligetben működő vidámpark közel kétszáz éves múltra tekint vissza. Bezárása a budapesti Vidámpark történetének szomorú, de emlékezetes fejezete maradt.
Budapesti Vidám ParktörténetBudapesti Vidámparkretró

A Budapesti Vidám Park a főváros szívében, a Városligetben működött, és hosszú ideig a szórakoztatás egyik legfontosabb központja volt. Elődei, a Vurstli és az Angol Park, már a XIX. század elején életre hívták a budapesti vidámparki hagyományokat. A modern Vidámpark 1950 májusában nyílt meg hivatalosan, és évtizedeken át családok millióit vonzotta. Bezárása után területét ismét az Állatkert kapta vissza.

A Budapesti Vidám Park története

A Vidámpark a nyolcvanas években még évi hárommillió látogatót vonzott, a fővárosi szórakozás aranykorát idézve. A rendszerváltás után azonban a jegyárak meredeken emelkedtek, a látogatószám pedig folyamatosan csökkent. 

A 2000-es évekre a retro hangulat és az elavult játékok már nem tudták felvenni a versenyt a modern szórakozási lehetőségekkel. 

A fővárosi vidám park bezárása 2013-ban végleg lezárta a Budapesti Vidámpark történetét.

Tekintse meg az elbűvölő képeket a Vidámpark történetéről és szerezzen magának egy felejthetetlen retró hangulatot!

Barlangvasút, 1937
Versenyautó. Balra Szondy Biri színésznő, 1940
Kis vidámpark, 1957
Hullámvasút, 1957
Kis vidámpark, 1958
Elvarázsolt kastély, 1962
Körhinta, 1962
Céllövölde, 1962
Ródli, 1962
Klasszikus vásári körhinta, 1962
Repülős körhinta, 1965
A kis óriáskerék, 1972
Barlangvasút, 1937

A Budapesti Vidám Park több néven is szerepel a magyar köztudatban, köznylevben, mint például: Budapesti Vidámpark, Fővárosi Vidámpark.

 

