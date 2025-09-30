Retró galérián a főváros egykori szíve – 12 éve zárt be a Vidámpark

A Budapesti Vidám Park a főváros szívében, a Városligetben működött, és hosszú ideig a szórakoztatás egyik legfontosabb központja volt. Elődei, a Vurstli és az Angol Park, már a XIX. század elején életre hívták a budapesti vidámparki hagyományokat. A modern Vidámpark 1950 májusában nyílt meg hivatalosan, és évtizedeken át családok millióit vonzotta. Bezárása után területét ismét az Állatkert kapta vissza.

Fotó: Fortepan/

A Budapesti Vidám Park története

A Vidámpark a nyolcvanas években még évi hárommillió látogatót vonzott, a fővárosi szórakozás aranykorát idézve. A rendszerváltás után azonban a jegyárak meredeken emelkedtek, a látogatószám pedig folyamatosan csökkent.

A 2000-es évekre a retro hangulat és az elavult játékok már nem tudták felvenni a versenyt a modern szórakozási lehetőségekkel.

A fővárosi vidám park bezárása 2013-ban végleg lezárta a Budapesti Vidámpark történetét.

