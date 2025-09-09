Miért szeretjük a borzongást, a bűneseteket?

A beszélgetés során kiderült, miért lett világsiker a true crime, és hogyan épül fel egy jó történet – civilek szemszögéből is. Szatmári Péter elmondja, hogyan szippantotta be a műfaj a pandémia idején, miért kezdett először amerikai ügyekkel, majd miért fordult ma már főként magyar bűnesetek feldolgozásához. Szóba kerül a forráshiány problémája, a GDPR-kötöttségek, az elkövetők nevének említése körüli jogi vita, és az, hogy a hallgatók miért kötődnek erősebben a hazai ügyekhez.

Miért érdekel minket a bűneset?

Szatmári Péter szerint az emberi kíváncsiság, a „borzongás”, és egyfajta közösségi feldolgozás is hajtja a műfajt: a részletek megismerése segít érzelmileg „elhelyezni” a sokkoló történeteket. Felvillannak emlékezetes ügyek (Mór, „darnózseli hentes”, VV Fanni), a 90-es évek különleges korszaka – a halálbüntetés kivezetésétől a tényleges életfogytiglanig –, és egy készülő kutatás a rendszerváltás körüli gyilkossági trendekről. Szó esik a közösségépítésről is: az első hazai True Crime találkozó teltházzal futott, ami jól mutatja, mekkora az étvágy a minőségi bűneset-tartalmakra.

