Kocsis Máté Magyar Pétert figyelmezteti: halálos áldozata lett a baloldali-liberális agressziónak

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán reagált az amerikai konzervatív aktivista, Charlie Kirk halálhírére.

Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivista Fotó: Benjamin Hanson / Middle East Images / Middle East Images via AFP

„Már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak. A véleménye miatt lelőttek egy ismert amerikai jobboldali influenszert, Donald Trump egyik legnagyobb ‘online’ szövetségesét” – írta.

A frakcióvezető kiemelte, hogy a merénylet egy újabb példája annak, hogy konzervatív, bevándorlásellenes vagy hagyományos családmodellt védő közéleti szereplők kerülnek célkeresztbe, Trumphoz, Robert Ficóhoz vagy Andrej Babishoz hasonlóan.

„Itthon is jobb lenne, ha a forrófejű Magyar Péter és propagandája felhagyna a hergeléssel, az uszítással, a lincshangulat szításával, az erőszak bármely formájának legitimálásával!” – szögezte le.

Mi történt Charlie Kirkkel?

Charlie Kirk szerdán a Utah Valley University kampuszán tartott beszélgetést, amikor lövés érte. A golyó a nyakán találta el, és a 31 éves influenszer nem sokkal később belehalt sérüléseibe. Az FBI és a helyi hatóságok jelenleg is keresik az elkövetőt, a nyomozás folyamatban van.