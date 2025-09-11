Hírlevél

Rendkívüli

Sokkoló videón a Charlie Kirk elleni brutális merénylet

Charlie Kirk

Kocsis Máté Magyar Pétert figyelmezteti: halálos áldozata lett a baloldali-liberális agressziónak

Halálos lövés érte Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát. Charlie Kirk egy utahi egyetemi rendezvényen tartott beszédet a tömeg előtt, amikor valaki lelőtte. A gyilkosság kapcsán közösségi oldalán nyilatkozott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
Charlie KirkFideszvéleménygyilkosságKocsis Máté

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán reagált az amerikai konzervatív aktivista, Charlie Kirk halálhírére. 

Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivista
 Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivista Fotó: Benjamin Hanson / Middle East Images / Middle East Images via AFP

„Már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak. A véleménye miatt lelőttek egy ismert amerikai jobboldali influenszert, Donald Trump egyik legnagyobb ‘online’ szövetségesét” – írta. 

A frakcióvezető kiemelte, hogy a merénylet egy újabb példája annak, hogy konzervatív, bevándorlásellenes vagy hagyományos családmodellt védő közéleti szereplők kerülnek célkeresztbe, Trumphoz, Robert Ficóhoz vagy Andrej Babishoz hasonlóan. 

„Itthon is jobb lenne, ha a forrófejű Magyar Péter és propagandája felhagyna a hergeléssel, az uszítással, a lincshangulat szításával, az erőszak bármely formájának legitimálásával!” – szögezte le. 

Mi történt Charlie Kirkkel? 

Charlie Kirk szerdán a Utah Valley University kampuszán tartott beszélgetést, amikor lövés érte. A golyó a nyakán találta el, és a 31 éves influenszer nem sokkal később belehalt sérüléseibe. Az FBI és a helyi hatóságok jelenleg is keresik az elkövetőt, a nyomozás folyamatban van. 

 

