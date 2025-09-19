Óriási siker: a magyar cirkuszművészet a top tízben

Egy ország nemzetközi megítélését sok tényező alakítja: gazdasági teljesítmény, turizmus, politikai üzenetek, tudományos eredmények vagy éppen a Nobel-díjasok száma. Ugyanilyen meghatározó szerepe van a művészeteknek is. A cirkuszművészet Magyarország egyik legerősebb kulturális értéke, amelyet világszerte nagyra becsülnek. A magyar artisták régóta a cirkuszművészet meghatározó szereplői, a Recirquel társulat pedig nemzetközi szinten is kiemelkedő.

A magyar cirkuszművészet nemzetközi kapcsolatépítése

Fotó: Fővárosi Nagycirkusz

A magyar cirkuszművészet sikerei a világban

A Fővárosi Nagycirkusz a klasszikus cirkusz megújításában is élen jár. Nemcsak Európában, hanem Ázsiában, Oroszországban és Dél-Amerikában is figyelemmel kísérik a budapesti innovációkat. Kazahsztánban és Azerbajdzsánban is jelen van a magyar cirkuszművészet, Peruban pedig szakmai programokkal és világszínvonalú előadásokkal képviseltetik magukat.

Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ és a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója rendszeresen vesz részt nemzetközi tárgyalásokon és kulturális fórumokon, ahol a magyar szakértelmet nagyra értékelik.

A Fővárosi Nagycirkusz évente 20–25 országgal tart fenn szakmai kapcsolatot, és a világ minden tájáról fogad vendégművészeket. A 2026 januárjára tervezett Nemzetközi Cirkuszfesztivál kiemelkedő esemény lesz: több mint 150 világsztár és több mint 200 cirkuszigazgató érkezik Budapestre, amely ismét tovább növeli Magyarország hírnevét a világ cirkuszművészetében.

