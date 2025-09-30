Világszenzáció: tandíj nélkül elérhető a világ 4. legjobb üzleti képzése

A CEMS MIM programot a világ egyik legrangosabb üzleti képzéseként tartják számon, amelyet Magyarországon kizárólag a Corvinus Egyetem kínál kettősdiploma-lehetőséggel. A QS rangsor „érték” (value for money) kategóriájában a képzés a legmagasabb pontszámot kapta, míg a munkaerőpiaci elhelyezkedés szempontjából a 9. helyen végzett.

A Corvinus Egyetem a világ élvonalába repítette hallgatóit

Fotó: Unsplash

A program számos részindikátorban kiemelkedően teljesít: a külföldi hallgatók magas aránya, a kiegyensúlyozott nemi megoszlás, valamint a gyors karriermegtérülés mind hozzájárulnak a sikeréhez. Nem véletlen, hogy a végzett hallgatók három évvel a diploma megszerzése után átlagosan

40,8 millió forintos éves jövedelemmel számolhatnak.

Miért különleges a Corvinus CEMS képzése?

A Corvinus által kínált képzés tandíjmentes,

illetve szigorú és nemzetközi színvonalú követelményrendszert is képvisel. A hallgatóknak két idegen nyelvet kell magas szinten ismerniük, részt kell venniük egy nemzetközi szakmai gyakorlaton, valamint egy tanácsadói projektben is.

A Financial Times elemzése kiemeli, hogy a CEMS-hallgatók magasabb átlagos jövedelemre számíthatnak, mint bármely más üzleti iskola végzettjei világszerte. A Corvinus Egyetem így nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is meghatározó szerepet játszik az üzleti vezetők képzésében. Bővebb információ az egyetem honlapján olvasható.