A családon belüli erőszak nem az első pofonnal kezdődik – Jard podcast

A Jard podcast vendége ezúttal Garai Renáta, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa volt, aki a családon belüli erőszak dinamikájáról, a kapcsolati erőszak bűncselekményének bevezetéséről és a hatóságok felelősségéről beszélt.

A Jard podcast adásában Garai Renáta kriminológus a családon belüli erőszak dinamikáját és jogi szabályozását elemezte.

Fotó: Youtube

A szakértő hangsúlyozta: a bántalmazás nem az első pofonnal kezdődik, hanem egy hosszú, szisztematikus folyamat része.

Családon belüli erőszak: miért nem lép ki az áldozat?

Garai Renáta szerint a legtöbben nem értik, miért maradnak az áldozatok bántalmazó kapcsolatban. A válasz összetett: közös gyerekek, közös otthon, anyagi függés és félelem miatt sokan nem tudnak kilépni. A szakértő hozzátette: az áldozat helyett az elkövetőt kellene eltávolítani a környezetből, hiszen a család minden tagja – gyerekek, szülők, nagyszülők – lehet sértett.

Hallgassa meg a teljes beszélgetést, amely a látencia, a társadalmi felelősség és a jogi lehetőségek kérdésére is választ ad!