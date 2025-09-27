Új csalás terjed, már Magyarországon is megjelent

Az online vásárlások terjedésével a csalás módszerei is egyre kifinomultabbak. Az új trükk során a gyanútlan fogyasztó kifizeti a rendelést, a csomag kézbesítésre kerül, ám a dobozban egészen más termék lapul, mint amit megrendelt. A vásárlók így gyakran csak a kibontás után szembesülnek az átveréssel - írja a Bama.

A csalás lényege, hogy a kézbesített csomag tartalma nem egyezik a rendelésével - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Csalás új formája fenyegeti az online vásárlókat

A csalók a bizalomra építenek: hamis hirdetéseket, kommenteket és sürgető üzeneteket használnak, hogy mielőbbi döntésre kényszerítsék az embereket. Nem ritka, hogy ismert márkák nevét tüntetik fel a hitelesség látszatának keltésére.

A KiberPajzs és fogyasztóvédelmi szakértők szerint a legfontosabb a tudatosság. Vásároljunk megbízható, belföldi kereskedőktől. Ellenőrizzük a weboldal címét és a hirdető adatait. Csak biztonságos, bank által jóváhagyott fizetési megoldásokat használjunk.

Különösen ajánlott a webkártya, amely kizárólag az adott vásárlás összegével tölthető fel, így korlátozhatók a veszteségek. Emellett a bankok hamarosan díjmentes tranzakciófigyelési szolgáltatást is bevezethetnek, ami elősegíti a gyanús mozgások azonnali észlelését.

