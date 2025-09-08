Császár Attilát akarták felakasztani, aztán egy kismamára támadtak a tiszások – videó

Elérkezett az, amire minden épelméjű ember számított, az uszító gyűlöletkeltésnek meglett az eredménye: vasárnap Kötcsén Magyar Péter hívei akasztással fenyegették meg Császár Attila riportert és a közmédia őt kísérő stábját, majd hordaként, lincshangulatban támadtak rá egy anyukára, aki babakocsit tolt és a nagyobbik kisgyermekét kísérte. A lenti videót a helyszínre siető férj készítette, aki Császár Attilával közösen próbálta meg megvédeni feleségét és gyermekeit a feldühödt csőcseléktől. Ennek ellenére az őrjöngő alja nép a kisgyermeket fellökte.

Császár Attila volt a dühöngő horda célkeresztjében, aztán egy kismamára támadtak

A Magyar Péternek a szokásosnál is uszítóbb beszéde után hátramaradt tiszásokat végül az időközben megérkező rendőrök igazoltatták, bár az ordítozást még ekkor sem hagyták abba. A férj a teljes videón nyugodt maradt; azt kérte a begőzölt szektatagoktól, hogy viselkedjenek emberekhez méltóan. Különösen aberrált jelenete volt az egyébként is egészen elképesztő inzultusnak, amikor az egyik gyűlölettől eltorzult arcú Magyar Péter-fan a gyermekvédelemről hadovált a családját védő apukának. Mindez jól látszik a PestiSrácokon közreadott, s az apuka által rögzített videón:

"Könyörgöm, akasszuk fel!" – Császár Attila volt a gyűlölet tárgya

Császár Attilának egyébként ezt üvöltözték, mielőtt a kismama megpróbálta lenyugtatni a tiszásokat:

„ Hát most mondhatnám, hogy »Gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel«, de nem mondom… ”

„Gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel…”

Jól látszik, hogy a Kiskakas által felhergelt prolik immár bármire képesek, nem riadnak vissza az erőszaktól sem; bő száz esztendeje ugyanezekre alapozták törzsgárdájukat a vörösterror irányítói. Az utcai harcosok továbbképzésén részt vehetett az utóbbi hónapokban kissé lefokozott állapotba került Ruszin-Szendi Romulusz is, aki egy ipponnal válaszolt a Mandiner riporterének kérdéseire.

A felfokozott indulatokhoz az is hozzájárulhatott, hogy Magyar Péter kötcsei kampánynyitója és ellentüntetése kudarccal zárult, hiszen alig pár száz embert érdekelt, erről ITT írtunk az Origón.