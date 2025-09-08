Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kitálalt a volt ukrán külügyminiszter, brutális dolgokat állít

Magyar Péter

Császár Attilát akarták felakasztani, aztán egy kismamára támadtak a tiszások – videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Császár Attila és a közmédia stábjának felakasztására buzdítottak vasárnap Kötcsén a tiszás szekta hívei, miután véget ért Magyar Péternek a szokásosnál is uszítóbb beszéde. Egy két kisgyermekével arra járó kötcsei hölgy próbálta meg csitítani a megvadult gazembereket, akik ezek után a babakocsiját toló anyukára támadtak, s lincshangulatban állták körbe őt. Császár Attila és a közben a helyszínre siető apuka próbálta távol tartani a csürhét, de a magukból kifordult tiszások lökdösődni kezdtek, ami miatt a nagyobbik kisgyermek is a földre került.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterlincshangulatKötcseCsászár Attila

Elérkezett az, amire minden épelméjű ember számított, az uszító gyűlöletkeltésnek meglett az eredménye: vasárnap Kötcsén Magyar Péter hívei akasztással fenyegették meg Császár Attila riportert és a közmédia őt kísérő stábját, majd hordaként, lincshangulatban támadtak rá egy anyukára, aki babakocsit tolt és a nagyobbik kisgyermekét kísérte. A lenti videót a helyszínre siető férj készítette, aki Császár Attilával közösen próbálta meg megvédeni feleségét és gyermekeit a feldühödt csőcseléktől. Ennek ellenére az őrjöngő alja nép a kisgyermeket fellökte. 

Császár Attila volt a dühöngő horda célkeresztjében, aztán egy kismamára támadtak
Császár Attila volt a dühöngő horda célkeresztjében, aztán egy kismamára támadtak

A Magyar Péternek a szokásosnál is uszítóbb beszéde után hátramaradt tiszásokat végül az időközben megérkező rendőrök igazoltatták, bár az ordítozást még ekkor sem hagyták abba. A férj a teljes videón nyugodt maradt; azt kérte a begőzölt szektatagoktól, hogy viselkedjenek emberekhez méltóan. Különösen aberrált jelenete volt az egyébként is egészen elképesztő inzultusnak, amikor az egyik gyűlölettől eltorzult arcú Magyar Péter-fan a gyermekvédelemről hadovált a családját védő apukának. Mindez jól látszik a PestiSrácokon közreadott, s az apuka által rögzített videón:

"Könyörgöm, akasszuk fel!" – Császár Attila volt a gyűlölet tárgya

Császár Attilának egyébként ezt üvöltözték, mielőtt a kismama megpróbálta lenyugtatni a tiszásokat:

  • Hát most mondhatnám, hogy »Gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel«, de nem mondom…
  • „Gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel…” 

Jól látszik, hogy a Kiskakas által felhergelt prolik immár bármire képesek, nem riadnak vissza az erőszaktól sem; bő száz esztendeje ugyanezekre alapozták törzsgárdájukat a vörösterror irányítói. Az utcai harcosok továbbképzésén részt vehetett az utóbbi hónapokban kissé lefokozott állapotba került Ruszin-Szendi Romulusz is, aki egy ipponnal válaszolt a Mandiner riporterének kérdéseire. 

A felfokozott indulatokhoz az is hozzájárulhatott, hogy Magyar Péter kötcsei kampánynyitója és ellentüntetése kudarccal zárult, hiszen alig pár száz embert érdekelt, erről ITT írtunk az Origón.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!