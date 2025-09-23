Hírlevél

HUNOR Program

Cserényi Gyula vallomása: így élte meg, hogy nem ő utazott az űrbe

Kecskeméten népszerűsítették a HUNOR Programot és az űrkutatást, ahol a diákok találkozhattak a program két magyar űrhajósával. Cserényi Gyula, Kapu Tibor tartalékos kutatóűrhajósa, saját élményeiről és a küldetésről mesélt a kecskeméti Református Gimnáziumban, inspirálva a fiatalokat az alázat és elhivatottság fontosságára.
Hétfőn Kecskeméten népszerűsítették az űrkutatást és a HUNOR Programot, ahol Magyarország második űrhajósa, Kapu Tibor, valamint tartalékos kutatóűrhajósa, a kecskeméti származású Cserényi Gyula volt a vendég a Református Gimnáziumban és a Neumann János Egyetemen – számol be a hírről a Baon. 

Cserényi Gyula és Kapu Tibor
Cserényi Gyula és Kapu Tibor
Fotó: Mirkó István / Mirkó István

A rádióban értesült a lehetőségről Cserényi Gyula

A HUNOR Program felhívását vezetés közben, a rádióban hallotta meg Gyula, és rögtön elgondolkodott a jelentkezésen.  

„Legyél te is űrhajós! Ezt a mondatot éppen vezetés közben a rádióban hallottam meg” – mesélte. Kisgyermekes apukaként természetesen feleségével is megbeszélte a döntést, aki azóta is teljes mértékben támogatja férjét. 

Több száz jelentkező közül végül négyen jutottak tovább a szigorú kiválasztási folyamatban, ahol a fizikai és mentális terhelés is óriási volt. 

Bár a kiképzésben mindent végigcsinált, végül nem ő utazhatott az űrbe, kapcsolatát ez mégsem árnyékolta be Kapu Tiborral. 

Négyen voltunk űrhajós-jelöltek, majd én tartalékos, Kapu Tibi kijelölt űrhajós lett. Bevallom, amikor ezt megtudtam, mentálisan nehéz volt, de ez csak pillanatnyi megingás volt… Kapu Tibi a barátom, nagyon büszke vagyok rá.

A kecskeméti látogatás különösen nagy jelentőséggel bírt számára, hiszen visszatérhetett egykori iskolájába, a kecskeméti Református Gimnáziumba. 

„Sosem gondoltam volna, hogy valaha úgy fogok visszatérni korábbi iskolámba, mint akit hősként kezelnek.”  

 

