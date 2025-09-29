Egy váratlan és ritka pillanatot örökített meg a kamera Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A videón csodaszarvasok láthatók, amelyeket a legtöbben csak a legendákból ismernek. A felvétel feltöltője mindössze ennyit írt: „Valahol itt a környéken, csodaszarvasok" - írja a Szon.

Csodaszarvasok Szabolcsban – a különleges videó pillanatai Fotó:Illusztráció/Unsplash

Csodaszarvasok vagy csak nagyvadak? – a felvétel megosztotta az embereket

A különleges videó hamar óriási figyelmet keltett a közösségi médiában, és sokan megosztották a látványt. Egyesek szerint valóban legendás csodaszarvasok tűntek fel, míg mások úgy vélik, ritka gímszarvasokról lehet szó. A vita mindenesetre csak tovább fokozza a felvétel varázsát.

ív

A helyiek közül többen elmondták, hogy a környéken gyakran látnak nagyvadakat, de ennyire különleges pillanatot ritkán sikerül lencsevégre kapni. A csodaszarvasok felvétele most a természet szépségére és misztikumára hívta fel a figyelmet.

Egy másik szarvas fajta viszont nem ilyen szerencsés ők a kihalás szélén állnak.