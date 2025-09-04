Rákkeltő ez a fűszer, semmiképp ne fogyassza el!

Hírlevél

Rendkívüli

Moszkvába utazik Zelenszkij? Az ukrán elnök bejelentést tett

Az Európai Unió riasztási rendszere veszélyes adalékanyagot jelzett egy fűszerben. A vizsgálat során kiderült, hogy az indiai curry por tiltott színezéket tartalmaz.
A termékben azonosított rodamin B ipari festék étkezési célokra nem engedélyezett. A curry port egy holland importőrön keresztül Magyarországra is behozták – tette közzé a NKFH.

curry
 Szaftos curry-s csirketál.
Fotó: Shutterstock/Foodio

A magyar hatóságok azonnal intézkedtek a visszahívásról. Az érintett vállalkozások együttműködve kezdték meg a termék kivonását a forgalomból.
A visszagyűjtött tételek megsemmisítéséről is gondoskodnak. 

A rodamin B használata az EFSA szerint potenciálisan rákkeltő hatása miatt tilos. 

A hatóságok kiemelt figyelemmel kísérik a folyamat minden lépését. A fogyasztókat arra kérik, hogy a náluk lévő terméket semmiképp ne fogyasszák el.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Mild Madras Curry Powder

Márkája: TRS

Kiszerelés: 100 g

Holland kereskedő: Asia Express Food

Cikkszám: 4521

MMI: 01.02.2026

Ezeket a fűszereket használja curry por helyett

  • Kömény, koriander és kurkuma: Ez a három fűszer teszi ki a legtöbb boltban vásárolt currypor nagy részét. Ezen összetevők egyike sem tartalmazza a legtöbb curryporban található melegséget, ezért érdemes egy csipetnyi chiliport hozzáadni a keverékhez.
  • Sambar masala: Előfordulhat, hogy van otthon, bár elismerjük, nem túl valószínű. Ez a dél-indiai mély, zamatos ízű fűszer kiválóan helyettesíti a curryport.
  • Garam masala: Nem tökéletes helyettesítő, mivel a garam masala melegebb ízekkel és kevesebb fűszerrel rendelkezik, mint a currypor. Nem tartalmaz kurkumát, ami a curry jellegzetes sárga színét adja. Ennek ellenére elég hasonló ízprofilja van ahhoz, hogy helyettesítőként használhassuk. Fontos, hogy csak a főzési idő végén adjuk az ételhez, ne az elején, ahogy a curryport tennénk.
  • Curry paszta: Ez sem igazán jó helyettesítő, de végső megoldásként persze működik. A curry paszta sokféle változatban kapható, a pirostól a zöldig, így a currypor aranysárga színével ne számoljunk. Extra összetevőket is tartalmaz, például gyömbért és citromfüvet. Mivel sokkal erősebb, mint a currypor, nagyon kevés elegendő belőle, ha helyettesítésre használjuk.

 

