Rákkeltő ez a fűszer, semmiképp ne fogyassza el!

A termékben azonosított rodamin B ipari festék étkezési célokra nem engedélyezett. A curry port egy holland importőrön keresztül Magyarországra is behozták – tette közzé a NKFH.
A magyar hatóságok azonnal intézkedtek a visszahívásról. Az érintett vállalkozások együttműködve kezdték meg a termék kivonását a forgalomból. A visszagyűjtött tételek megsemmisítéséről is gondoskodnak.
A rodamin B használata az EFSA szerint potenciálisan rákkeltő hatása miatt tilos.
A hatóságok kiemelt figyelemmel kísérik a folyamat minden lépését. A fogyasztókat arra kérik, hogy a náluk lévő terméket semmiképp ne fogyasszák el.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék megnevezése: Mild Madras Curry Powder
• Márkája: TRS
• Kiszerelés: 100 g
• Holland kereskedő: Asia Express Food
• Cikkszám: 4521
• MMI: 01.02.2026
Ezeket a fűszereket használja curry por helyett
Kömény, koriander és kurkuma: Ez a három fűszer teszi ki a legtöbb boltban vásárolt currypor nagy részét. Ezen összetevők egyike sem tartalmazza a legtöbb curryporban található melegséget, ezért érdemes egy csipetnyi chiliport hozzáadni a keverékhez.
Sambar masala: Előfordulhat, hogy van otthon, bár elismerjük, nem túl valószínű. Ez a dél-indiai mély, zamatos ízű fűszer kiválóan helyettesíti a curryport.
Garam masala: Nem tökéletes helyettesítő, mivel a garam masala melegebb ízekkel és kevesebb fűszerrel rendelkezik, mint a currypor. Nem tartalmaz kurkumát, ami a curry jellegzetes sárga színét adja. Ennek ellenére elég hasonló ízprofilja van ahhoz, hogy helyettesítőként használhassuk. Fontos, hogy csak a főzési idő végén adjuk az ételhez, ne az elején, ahogy a curryport tennénk.
Curry paszta: Ez sem igazán jó helyettesítő, de végső megoldásként persze működik. A curry paszta sokféle változatban kapható, a pirostól a zöldig, így a currypor aranysárga színével ne számoljunk. Extra összetevőket is tartalmaz, például gyömbért és citromfüvet. Mivel sokkal erősebb, mint a currypor, nagyon kevés elegendő belőle, ha helyettesítésre használjuk.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Ne maradjon le az ORIGO cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre!