Rákkeltő ez a fűszer, semmiképp ne fogyassza el!

A termékben azonosított rodamin B ipari festék étkezési célokra nem engedélyezett. A curry port egy holland importőrön keresztül Magyarországra is behozták – tette közzé a NKFH.

Szaftos curry-s csirketál.

Fotó: Shutterstock/Foodio

A magyar hatóságok azonnal intézkedtek a visszahívásról. Az érintett vállalkozások együttműködve kezdték meg a termék kivonását a forgalomból.

A visszagyűjtött tételek megsemmisítéséről is gondoskodnak.

A rodamin B használata az EFSA szerint potenciálisan rákkeltő hatása miatt tilos.

A hatóságok kiemelt figyelemmel kísérik a folyamat minden lépését. A fogyasztókat arra kérik, hogy a náluk lévő terméket semmiképp ne fogyasszák el.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék megnevezése: Mild Madras Curry Powder

• Márkája: TRS

• Kiszerelés: 100 g

• Holland kereskedő: Asia Express Food

• Cikkszám: 4521

• MMI: 01.02.2026

